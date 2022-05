Maltempo a Roma: alberi caduti e strade come piscine, traffico in tilt (VIDEO)

Maltempo a Roma. Un buon vecchio detto recita: marzo pazzerello aprile con l’ombrello, peccato essere già a maggio. Infatti dopo la parentesi quasi estiva delle scorse settimane, ecco che le piogge primaverili non si sono fatte attendere e con loro anche i disagi alla viabilità. Lo scenario è ahimè sempre lo stesso: strade allagate, alberi caduti, piste ciclabili sommerse dall’acqua e il traffico cittadino in tilt.

Maltempo a Roma: incrocio completamente allagato in via delle Isole Curzolane

La pioggia di questi giorni sta mettendo a dura prova la viabilità urbana della Capitale. Qui, ancora una volta, le strade si sono allagate creando non pochi problemi agli automobilisti. Ne è un esempio tangibile quanto accaduto all’incrocio di Via delle Isole Curzolane, con via Monte Massico. Suddetto incrocio soffre di alcune disagi strutturali che purtroppo non sono mai stati sistemati e che in queste circostanze vengono, è proprio il caso di dirlo, a galla.

Tutto ciò si ripercuote inevitabilmente sulla viabilità degli automobilisti, alcuni dei quali non riescono nemmeno a prendere la propria auto. Numerosi infatti i mezzi sommersi dall’acqua. Ciclabile scomparsa, incrocio completamente allagato, una situazione davvero precaria che sta inevitabilmente paralizzando il traffico cittadino.

Albero caduto ad Acilia

Ma non solo. Se questa è la situazione a Roma le frazioni della Capitale non sono purtroppo da meno. Infatti, come detto, con il maltempo torna a farsi sentire anche il rischio della caduta alberi. Quest’ultimo rappresenta un pericolo non solo per gli stessi cittadini ma anche per le auto in sosta che rischiano di essere distrutte o nella migliore delle ipotesi danneggiate. Verso le 12.30 di oggi un albero è caduto ad Acilia, in via della Salvia. Fortunatamente non si sono registrati danni ne a persone ne alle auto.

Credit video: Lucio reporter Montesacro