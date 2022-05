Ardea, apre il centro Amazon: 200 posti di lavoro a tempo indeterminato, sarà il più importante del centro Italia

Inaugurazione ufficiale stamattina per il nuovo centro di distribuzione Amazon realizzato ad Ardea, in Provincia di Roma. La struttura diventerà uno dei principali hub per importanza nella logistica del colosso mondiale dell’e-commerce del centro Italia (e non solo) oltre che a portare nuovi posti di lavoro, ben 200 e a tempo indeterminato nell’arco di tre anni.

Inaugurato il nuovo centro Amazon ad Ardea

La struttura, come era stato anticipato nei mesi scorsi, avrà un impatto sostenibile e sarà alimentata attraverso pannelli solari e sistemi ad alto risparmio energetico in linea con il Climate Pledge, con cui Amazon si impegna a raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto agli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi.

Leggi anche: Amazon ad Ardea, ecco come candidarsi

I numeri in Italia

In Italia Amazon è presente dal 2010. Ad oggi sono presenti su tutto il territorio nazionale: