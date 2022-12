Ardea, apre la nuova isola ecologica di Via Pontina Vecchia: orari e cosa si potrà conferire

A partire dal 27 dicembre 2022 le giornate ecologiche che da anni si svolgono in via Ancona, nel piazzale antistante il complesso “Lido delle Salzare” di Ardea, cambieranno sede. Importante novità per i cittadini di Ardea che potranno così disporre di un luogo senza dubbio più idoneo per conferire i rifiuti.

Dove si trova la nuova isola ecologica (temporanea) di Ardea e chi potrà portarci i rifiuti

La nuova isola ecologica (temporanea, precisa il Comune di Ardea) è situata in via Pontina Vecchia al km. 35+800 (accanto alla Fiamma 2000, dove ha sede l’Igiene Urbana – qui la posizione su Google Maps). Si tratta di un eco-centro dedicato alla raccolta dei rifiuti urbani differenziati, che potrà essere utilizzato da tutti i titolari di un’utenza domestica e non domestica del territorio di Ardea, intestatari di una regolare posizione TARI.

«Dal 27 dicembre 2022 – commenta l’Assessore all’Ambiente, Lucia Anna Estero – offriremo un nuovo e prezioso servizio alla cittadinanza, che potrà finalmente conferire i rifiuti in un sito decoroso e organizzato, allestito temporaneamente grazie all’impegno di questa Amministrazione Comunale in attesa dell’apertura dell’isola ecologica definitiva prevista dal contratto d’appalto con il gestore dei servizi di igiene urbana. L’obiettivo è chiaramente quello di aumentare le percentuali di raccolta differenziata e scongiurare i fenomeni di abbandono sconsiderato della spazzatura lungo le strade del nostro territorio».

Gli orari di apertura

Questi gli orari di apertura dell’isola ecologica temporanea di Via Pontina Vecchia, a partire dal 27 dicembre 2022:

Lunedì ore 7.00 – 13.00

Martedì ore 12.00 – 18.00

Mercoledì ore 7.00 – 13.00

Giovedì ore 12.00 – 18.00

Venerdì ore 7.00 – 13.00

Sabato ore 7.00 – 13.00

Nel periodo estivo invece l’isola ecologica sarà aperta anche la domenica, dalle ore 7.00 alle 13.00.

Quali rifiuti si potranno portare all’Isola Ecologica

All’interno della nuova isola ecologica, rende noto il Comune di Ardea, potranno essere conferiti i seguenti materiali:

Imballaggi misti (film plastico, cassette…)

Imballaggi in multimateriale (vetro, plastica, acciaio, alluminio, tetrapack)

Materiale ingombrante (tavoli, sedie, divani etc.. )

Legno

Sfalci e potature

Calcinacci

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso tipo RAEE di uso non professionale (freddo e clima, lavatrici, forni, TV, monitor, piccoli elettrodomestici)

Oli esausti vegetali

Accumulatori esausti (solo da utenze domestiche)

Tubi e lampade fluorescenti

Pile esaurite (solo da utenze domestiche)

Medicinali scaduti

Carta e cartone

Lampadine e neon

Umido

Secco Residuo

Pneumatici fuori uso (solo da utenze domestiche)

Nell’isola ecologica, invece, non possono essere conferiti i rifiuti speciali che, per loro natura, devono essere recuperati e riciclati in discariche specializzate, oltre che trasportati da aziende competenti in idonei centri di smaltimento rifiuti. Si tratta, fra gli altri, di:

Cartongesso

Guaine catramate

Lana di roccia

Bombole del gas

Estintori

Eternit (in questo caso si ricorda che l’utente dovrà provvedere allo smaltimento contattando ditte specializzate).

Via Laurentina strada da incubo: da Roma ad Ardea buche, frane, rifiuti e prostitute (FOTO)