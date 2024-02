Ardea: botte all’anziana madre, arrestato figlio violento

Era tornato a casa dopo la separazione dalla moglie. Ma la convivenza con l’anziana madre, sin da subito, si è rivelata impossibile: la donna era costretta a subire continue vessazioni e le aggressioni da parte del figlio violento.

Una quotidianità divenuta impossibile, ancora un figlio violento che non si è fatto scrupoli ad aggredire l’anziana madre. La vicenda stavolta arriva dal litorale e in particolare dalla città di Ardea: è qui che un uomo sulla quarantina, peraltro già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette.

Maltrattamenti ad Ardea: arrestato 40enne italiano

Il 40enne, che si trova ora ristretto in carcere a Velletri, è accusato di maltrattamenti in famiglia verso la madre di 70 anni. La vittima, stanca dei comportamenti aggressivi del figlio, si era fatta coraggio e aveva denunciato ai Carabinieri tutta la serie di comportamenti vessatori subiti.

Tutto era iniziato a seguito della separazione del figlio dalla moglie che aveva portato l’uomo a tornare a casa della madre. Il rapporto tra i due però non è mai decollato e subito sono iniziati i primi problemi, sfociati man mano in vere e proprie condotte violente.

Violenza contro l’anziana madre che finisce in Ospedale

In particolare, a seguito di un episodio di violenza particolarmente significativo, la 70enne era stata anche trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Pomezia, da cui era stata dimessa con dieci giorni di prognosi. Per questo motivo, stante la gravità delle vicende e i gravi indizi di colpevolezza raccolti dai Carabinieri, la Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto la citata misura cautelare nei confronti dell’indagato che è stato arrestato e condotto presso il carcere di Velletri.