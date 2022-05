Ardea, brutto incidente a Nuova Florida: auto si ribalta, ferita una donna (FOTO)

Brutto incidente questa sera, intorno alle ore 20:00, ad Ardea, nel popoloso quartiere di Nuova Florida. E’ successo all’incrocio tra via Napoli e via Lecce. A scontrarsi una Fiat 500X blu condotta da una donna e una Fiat Panda gialla con a bordo due ragazze.

La 500 X, che si trovava su via Napoli, proveniva da via Pratica di Mare ed era diretta verso viale Nuova Florida, mentre la Panda, in via Lecce, proveniva dalla rotonda e andava verso via Novara. Da notare che su via Lecce non c’è nessuna segnaletica che possa indicare la presenza di un incrocio. Quindi la Panda camminava senza immaginare che in quel tratto ci fosse un incrocio e quindi senza rallentare. In via Napoli invece, in quel tratto c’è un segnale verticale di diritto di precedenza, ma probabilmente da via Lecce non è stato visto, data la posizione in cui è messo.

Lo scontro

Lo scontro è stato violento e nell’urto la 500 X si è ribaltata. La conducente dell’auto è rimasta lievemente ferita e per questo è stata portata al pronto soccorso del S. Anna di Pomezia per le cure del caso. Le occupanti della Panda, invece, sono rimaste fortunatamente illese, anche se sotto choc. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ardea per i rilievi.

