Terrore al supermercato: rapinatore armato minaccia clienti e cassieri ‘Sbrigati o sparo’

Emergono nuovi particolari sulla rapina di ieri al supermercato Todis di Tor San Lorenzo. A raccontarli una testimone diretta, ancora sotto choc per l’esperienza vissuta.

Questa notte non ha dormito per la paura. Ha rivissuto gli attimi della rapina, con il malvivente armato che ha terrorizzato lei e tutti i presenti. È successo ieri nel tardo pomeriggio. Protagonista quello che sta diventando ormai l’incubo dei commercianti del litorale a sud di Roma. L’uomo agisce sempre poco prima della chiusura dei negozi e sempre allo stesso modo. Prima ruba un’auto e con questa si reca vicino ai negozi che va a rapinare. Entra con il volto coperto dal cappuccio di una felpa e dalla mascherina chirurgica e, pistola in mano, minaccia i presenti. Ruba tutto l’incasso e fugge via senza lasciare tracce.

“Sembrava la scena di un film”

La scena ogni volta è come in un film. Clienti e personale sono terrorizzati. Ecco il racconto di una cliente. “È entrato e si è fatto consegnare i soldi dai cassieri, minacciandoli con la pistola e minacciando tutti quelli che erano vicino alle casse, sventolando la pistola contro tutti, ma tornando sempre a puntarla sui cassieri, dicendogli di sbrigarsi. La cassiera era pallidissima, pensavo svenisse. Sembrava la scena di un film, lì per lì pensavo fosse uno scherzo, non avendo per fortuna mai provato un’esperienza così prima di quel momento. Poi però la paura ha preso il sopravvento, rendendomi conto che era reale. Mi si è gelato il sangue, più per la paura che potesse partirgli un colpo che per altro. Una volta che ha preso i soldi ed è fuggito, io sono andata via. Ero talmente spaventata che non vedevo l’ora di tornarmene a casa. Ho passato una notte infernale. Non ho dormito per la paura. Spero che i soldi presi gli vadano di traverso”.

