‘Dammi i soldi o sparo’: terrore a Tor San Lorenzo, due rapine in mezz’ora

Il rapinatore “viaggiatore” del litorale ha colpito ancora. Dopo le rapine andate a segno a Torvaianica e a Nettuno due settimane fa, l’uomo che ormai da qualche tempo sta terrorizzando le cassiere dei supermercati e dei negozi del territorio ha colpito a Tor San Lorenzo.

Rapinatore in tour tra Torvaianica e Nettuno

Il modus operandi è sempre lo stesso. Prima arriva nel luogo prescelto. In questo caso il posto è Tor San Lorenzo, quartiere di Ardea. Ruba un’auto, presa a Lido dei Pini. Si dirige quindi nel negozio designato, il supermercato Tuo Dì. Entra, cappuccio della felpa ben calato sul volto, a coprire mezza testa. L’altra metà è coperta dalla mascherina chirurgica. Tira fuori una pistola e si dirige alla cassa. “Dammi tutti i soldi o sparo”. Succede tutto verso le 18:30. Nel negozio c’è parecchia gente, ma tutto avviene in pochi minuti. La cassiera è terrorizzata. I clienti che si accorgono della rapina pure. La donna consegna tutto il denaro. Il rapinatore lo prende e scappa.

La seconda rapina

Ma evidentemente non è abbastanza per “svoltare la giornata”. Decide allora di andare a provare in un altro supermercato. Si reca quindi al Todis. Stessa scena. Entra e punta direttamente alle casse. La ragazza a cui punta la pistola sbianca, sta per sentirsi male dalla paura. Gli consegna tutti i soldi. Il giorno dopo dirà: “Mi ha fatto passare una notte infernale. Non ho dormito per la paura. Spero che i soldi presi gli vadano di traverso”. In entrambi i casi intervengono i carabinieri della Compagnia di Anzio, ma del rapinatore, scappato con l’auto rubata, non ci sono tracce.

Ormai la scia di rapine si allunga sempre di più. I carabinieri gli danno la caccia, così come la polizia, in tutta l’area compresa tra Torvaianica e Nettuno. E’ probabile che si tratti di qualcuno della zona, che dopo le rapine sappia dove andare a nascondersi.