Rapinatore in tour tra Torvaianica e Nettuno: ruba una macchina e armato di pistola svuota le casse dei negozi

Due colpi nel giro di una mezz’ora a Nettuno. Un’auto rubata poco prima sempre a Nettuno. E una rapina il giorno prima a Torvaianica. Il modus operandi delle rapine, così come la descrizione dell’uomo e il suo abbigliamento, sembrano far ricondurre alla stessa persona. Un rapinatore in tour sul litorale, quello che si sta muovendo tra Torvaianica e Nettuno.

Oggi, intorno alle 18:00, l’uomo ha prima rubato una vettura in in zona Cretarossa, a Nettuno. Con quella è andato prima nel punto vendita Risparmio Casa di via dei Frati. Mascherina sul volto e cappello in testa, ha puntato la pistola verso le persone presenti e si è diretto alle casse. “Datemi tutto”, ha detto minacciando con l’arma la cassiera. Ha arraffato l’incasso e, nel giro di pochi istanti, è scappato.

La seconda rapina

Probabilmente non è stato soddisfatto di quanto preso, perché subito dopo è entrato nella Farmacia Puteri di via Santa Maria Goretti, in zona Tre Cancelli. Anche qui stessa scena. Berretto calato sulla faccia e mascherina a coprire i connotati. E la pistola per minacciare i presenti. La cassa svuotata anche questa volta, poi la fuga. Tutto in pochi minuti. Esattamente come la sera prima, allo stesso orario, a Torvaianica, nel supermercato Coop di via Danimarca.

A Nettuno sono intervenuti gli agenti del commissariato di Anzio, con una Volante. I poliziotti hanno immediatamente fatto scattare le indagini per risalire all’identità del rapinatore, aiutati dalle immagini delle videocamere di sorveglianza degli esercizi commerciali. E proprio dai filmati si potrebbe dare un nome all’uomo, che quasi certamente, dalle movenze e dal modus operandi, è sempre lo stesso. Per questo gli agenti richiederanno quasi certamente la collaborazione dei carabinieri di Pomezia, intervenuti invece ieri, nella rapina di Torvaianica.

