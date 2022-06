Ardea, Cremonini è nuovo sindaco: battuto Zito al ballottaggio

Ardea, vince Cremonini. Anche se i risultati non sono ancora ufficiali, dalle sezioni scrutinate emerge che a vincere le elezioni è Fabrizio Cremonini. Pochissima la differenza di voti: circa 400.

Ma pochi sono stati anche i voti in totale: appena il 29,26% degli aventi diritto è andato alle urne, contro il 40,9% del primo turno.

Centrodestra di nuovo alla guida della città

Il centrodestra, dunque, torna a governare la città dopo 5 anni in cui i 5 Stelle erano stati alla guida dell’amministrazione con Mario Savarese Sindaco e Lucio Zito Presidente del Consiglio.

“Si tratta di una vittoria straordinaria, raggiunta grazie ad un incredibile lavoro di squadra.Ringrazio di cuore tutti i cittadini di Ardea che hanno premiato la nostra proposta per la Città. Da domani saremo al lavoro per renderla più bella, più sicura e più accogliente”, ha dichiarato il neosindaco.

Lucio Zito ha commentato così la sconfitta. “C’è una parte della cittadinanza che non ha creduto nel progetto. Politicamente questo vuol dire che 5 anni di lacrime e sangue non sono serviti a nulla. Adesso il centrodestra passerà a raccogliere il frutto del nostro lavoro. Faccio i miei complimenti a Cremonini. Quello che mi dispiace molto è il forte astensionismo. Su questo dobbiamo riflettere, perché è una sconfitta per tutti”.