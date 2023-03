Ardea: ennesimo incidente davanti a Colle Romito, scontro tra due auto (e i lampioni restano spenti)

Nonostante le tantissime segnalazioni continuano a verificarsi incidenti sulla litoranea ad Ardea nel tratto davanti al consorzio di Colle Romito. Qui, in Via delle Pinete, come vi abbiamo riportato nel nostro ultimo servizio di approfondimento, i sinistri – anche gravi – sono all’ordine del giorno. Da tempo residenti e commercianti chiedono misure di contrasto contro l’alta velocità, la riorganizzazione della viabilità in entrata e uscita dal centro commerciale e dal Consorzio stesso, l’implementazione/ripristino della segnaletica e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali: ma al momento nulla di tutto questo è stato fatto e perfino l’illuminazione in zona, altra richiesta della massima urgenza, riattivata a fine febbraio praticamente per una manciata di ore, è di nuovo fuori uso. E poco fa si è verificato un altro sinistro. L’ennesimo.

Incidente in Via delle Pinete ad Ardea oggi giovedì 16 marzo

Stamattina infatti due auto si sono scontrate nel solito tratto, quello già teatro in passato, anche recente, di gravi sinistri stradali, come quello costato la vita a novembre scorso a Rocco Raso. Stavolta, fortunatamente, il sinistro non ha provocato feriti ma è comunque l’ennesimo campanello di allarme e la testimonianza di una situazione diventata non più gestibile. E per la quale, come detto invano per ora, si continuano a chiedere provvedimenti sia alla Città Metropolitana di Roma, competente per la strada, che al Comune di Ardea che dovrebbe comunque garantire la pubblica incolumità.

Gli incidenti degli ultimi mesi in questa zona di Ardea

Il 20 novembre a perdere la vita su questa strada “maledetta” è stato Rocco Raso. Poi, a metà febbraio, una ragazzina di appena 15 anni è stata investita mentre si stava recando alla fermata per prendere il bus che l’avrebbe portata a scuola. Sempre qui in Via delle Pinete ad Ardea, a poche decine di metri di distanza l’uno dall’altro. Sempre in questa strada peraltro, anche se nel tratto del Comune di Anzio, avevano perso la vita a fine novembre anche le due giovani amiche Aurora Pederzani e Desiree Pasquali, decedute dopo un drammatico schianto contro un albero. In mezzo tantissimi altri incidenti le cui tracce in alcuni casi sono ancora visibili in questa zona di confine di Ardea dimenticata dalle Istituzioni.

