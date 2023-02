Ardea, va a votare e finisce in una buca: anziano ferito gravemente (FOTO)

Era andato a compiere il suo dovere di cittadino, ma non pensava di dover pagare un “dazio” così alto. Una caduta, dovuta a una buca nel marciapiede, che lo ha portato dritto in ospedale, con contusioni e una sospetta frattura al setto nasale.

La caduta rovinosa

È successo questa mattina ad Ardea, nel quartiere della Nuova Florida, di fronte alla scuola elementare di via Varese. L’uomo, che si stava recando nel seggio, aveva appena lasciato la sua auto parcheggiata a poca distanza, sempre in via Varese e stava raggiungendo la scuola. Gli sono bastati pochi passi per inciampare e finire a faccia in giù sul marciapiede dissestato. L’uomo, un cittadino del posto di circa 70 anni, è rimasto qualche istante a terra. Poi, fortunatamente, è accorso un ragazzo a prestargli aiuto. Il giovane è poi andato a chiamare gli agenti della Guardia di Finanza presenti per le votazioni, e i sanitari del 118.

I militari hanno soccorso l’uomo, che ha battuto le ginocchia, la testa e perso parecchio sangue dal volto. Sul posto è arrivata un’ambulanza che lo ha trasportato in codice giallo al S. Anna di Pomezia. A terra vistose macchie di sangue, mentre capannelli di cittadini intorno, furiosi, se la prendevano con l’amministrazione e con la politica in generale per lo stato delle strade e dei marciapiedi. “Domani andrò a chiedere come sta l’anziano – ha raccontato il giovane che l’ha soccorso per primo – L’ho assistito in attesa che arrivasse il 118, vorrei accertarmi delle sue condizioni di salute”. L’uomo ha riportato 30 giorni di prognosi.