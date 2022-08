Ardea, grave incidente in Via Pratica di Mare: “Aiutatemi, cerco testimoni”

Sta cercando testimoni Ramona, la figlia dell’uomo che ieri mattina, intorno alle 11.40, è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale nel territorio di Ardea, in via Pratica di Mare all’altezza del civico 162.

Incidente in via Pratica di Mare

Come ha spiegato la figlia dell’uomo, che ha pubblicato un appello sui social (clicca qui per leggerlo), un’auto avrebbe tagliato la strada al padre che viaggiava in scooter. Questo è quello che è successo ieri mattina, domenica 7 agosto, in via Pratica di Mare. L’uomo, rimasto coinvolto nel grave incidente, è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza e ora sui social si rincorrono gli appelli per rintracciare i testimoni, qualcuno che possa aver assistito alla scena. E possa essere utile, con il suo racconto, nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

Testimoni per incidente gravissimo sulla Pontina

Si cercano testimoni anche per un incidente avvenuto il 29 luglio scorso sulla Pontina, all’altezza di Castel Romano. In questo caso un centauro, un uomo classe 1965, che ora si trova in coma farmacologico, si è scontrato con un’auto, una Volskvagen T Cross. E mentre i caschi bianchi continuano a lavorare, la sorella ha divulgato un appello per rintracciare testimoni. “Ho urgente bisogno di testimoni oculari – ha detto – Vi prego aiutatemi”. Chiunque abbia informazioni utili può contattare la donna al numero 3472348586.