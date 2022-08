Terribile incidente sulla Pontina, centauro in coma: ‘Cerchiamo testimoni’

Sta cercando disperatamente testimoni la sorella del centauro rimasto gravemente ferito venerdì scorso in un incidente stradale avvenuto sulla Pontina, all’altezza di Castel Romano. L’uomo, classe 1965, ora si trova in coma farmacologico e la famiglia, sui social (che diventano spesso veicolo per attivare la macchina della solidarietà) è alla ricerca di qualcuno che abbia assistito al sinistro e possa dare informazioni utili per ricostruire la dinamica.

L’incidente di venerdì scorso sulla Pontina

Il tremendo incidente è avvenuto venerdì 29 luglio scorso nel tardo pomeriggio, all’altezza di Castel Romano, esattamente al chilometro 22,600. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, sono stati due veicoli, tra cui una moto Honda 300. Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso in condizioni critiche. Sul posto, infatti, è intervenuta anche un’eliambulanza e la strada è stata chiusa.

Stando alle prime informazioni il centauro, un uomo del 1965, si è scontrato con un’auto, una Volskvagen T Cross. Ma la dinamica è ancora al vaglio degli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Eur, che ora dovranno fare chiarezza.

L’appello per la ricerca testimoni

E mentre i caschi bianchi continuano a lavorare, la sorella del centauro ha divulgato un appello per rintracciare testimoni. “Ho urgente bisogno di testimoni oculari – ha detto – Vi prego aiutatemi”. Chiunque abbia informazioni utili può contattare la donna al numero 3472348586.