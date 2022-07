Terribile incidente sulla Pontina: coinvolta una moto, centauro gravissimo

E’ stato un incidente gravissimo quello avvenuto ieri nel tardo pomeriggio sulla Pontina all’altezza di Castel Romano. A scontrarsi sono stati due veicoli, tra cui una moto Honda 300. Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso in condizioni critiche. Sul posto è intervenuta anche un’eliambulanza e la strada è stata chiusa.

Cosa è successo sulla Pontina venerdì 29 luglio

L’incidente si è verificato esattamente al chilometro 22,600 in prossimità dello svincolo di Castel Romano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Eur e il personale Anas. Richiesto, a causa della gravità del sinistro, anche l’intervento dell’eliambulanza come detto. Stando a quanto ricostruito il motociclista, un uomo del 1965, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto, una Volskvagen T Cross.

Strada chiusa

Dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 18.30, sulla strada statale 148 Pontina è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Latina. Il traffico è stato regolato con indicazioni sul posto. Il tratto è rimasto interdetto al traffico per diverse ore per consentire i rilievi e, successivamente, pulire la strada.

Foto in evidenza di repertorio

