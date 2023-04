Ardea, il comitato locale della Croce Rossa compie 7 anni

Sette anni insieme alla croce rossa di Ardea. Evento sotto la rocca per celebrare l’anniversario della fondazione del comitato locale CRI sul territorio comunale. Venerdì 21 aprile, presso l’aula consiliare di Via Laurentina al km 32, a partire dalle ore 17.00, si terrà un evento pubblico per festeggiare questo importante traguardo della Croce Rossa al livello locale. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare. Ulteriori dettagli nella locandina di seguito riportata.

