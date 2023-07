Ardea, il Comune: “Rifiuti conferiti in modo errato ed ecostazioni usate come discariche”, pioggia di multe

Rifiuti ad Ardea, l’eterna lotta tra il Comune, gli ‘zozzoni’ e chi in generale non rispetta le regole. In una nota diffusa in mattinata l’Ente è tornato a sottolineare il problema dell’errato conferimento della spazzatura in molti punti del territorio che avviene in modo sistematico creando numerosi problemi alla raccolta.

Non solo. L’emergenza è resa ancor più complessa dalla presenza dei turisti per la stagione estiva i quali, come spiegato dall’Amministrazione, non prestando la dovuta attenzione alle prescrizioni comunali, scambiano le eco-stazioni come delle discariche gettandovi all’interno di tutto senza alcun criterio. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Il caso

Ma come sta gestendo la situazione il Comune? Stando alle dichiarazioni dell’Ente il fenomeno è attenzionato quotidianamente in special modo dall’Assessorato alle Politiche Ambientali, dall’Ufficio Ambiente e ovviamente da Polizia Locale e Guardie Ambientali. Contrastare l’abbandono sconsiderato dei rifiuti è però tutt’altro che semplice: stando alle informazioni raccolte sono state verificate moltissime segnalazioni pervenute dai cittadini e dalla ditta che gestisce il servizio di igiene urbana riguardante il sistematico conferimento errato dei rifiuti, soprattutto in prossimità di alcuni condomini che sono risultati sprovvisti di mastelli o carrellati per la raccolta differenziata.

Il Vicesindaco Estero: “Pioggia di multe e accertamenti TARI”

«A seguito di questa attività – ci spiega il Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente, Lucia Anna Estero – la Polizia Locale sta elevando svariate decine di verbali di inottemperanza all’ordinanza sindacale vigente in materia di conferimento rifiuti, con contestuale richiesta di pagamento della sanzione amministrativa prevista dalle normative in vigore. In più, le risultanze di tali controlli sono state inoltrate all’Ufficio Tributi e alla Municipia SpA per le verifiche sull’evasione della Tari. I controlli, ovviamente, continueranno, con l’obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata che, in estate, risultano sempre più basse rispetto al periodo invernale».

Sui consorzi: “Ecostazioni non sono discariche”

Un occhio ‘vigile’ sarà puntato anche su alcuni Consorzi del litorale, perché – prosegue il Vice Sindaco – «le Ecostazioni studiate per i villeggianti non devono essere viste come discariche. Devo dire che i presidenti dei Consorzi si stanno mostrando collaborativi per delle campagne informative rivolte ai proprietari delle seconde case, al fine di sensibilizzarli verso una corretta differenziazione dei rifiuti».

“Obiettivo rendere Ardea più pulita”

«Infine, ci tengo a ringraziare il Sindaco Maurizio Cremonini per aver sposato queste importanti iniziative di tutela del territorio, la Polizia Locale e l’Ufficio Ambiente per il lavoro svolto, il consigliere delegato alla Polizia Locale Maurice Montesi e i consiglieri delegati al litorale Franco Marcucci e Antonio Anastasio, ma soprattutto i cittadini che segnalano gli episodi illeciti che accadono sul territorio. Spero, poi – conclude Lucia Anna Estero –che possano essere presto raccolti i frutti di questo impegno, con un maggiore incasso sulla Tari e, nel medio termine, una maggiore pulizia del territorio e un miglioramento della qualità della vita di residenti e turisti».

