Ardea, iniziati i lavori su Viale Nuova Florida: ecco gli interventi che verranno realizzati

«Un lavoro di pianificazione partito oltre 2 anni fa con il reperimento dei fondi necessari, che ha visto la fattiva collaborazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Claudio Di Biagio per risolvere i problemi intercorsi sulla progettazione».

«I finanziamenti per questo complesso intervento – continua l’Ente – provengono in parte del Ministero degli Interni ed in parte dallegrazie al risanamento del bilancio ed alla pianificazione.che arrivano alla. L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini».