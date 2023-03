Ardea, la discarica abusiva sbarra (di nuovo) la strada: non si passa (FOTO)

Non solo l’abbandono selvaggio di rifiuti ma anche, evidentemente, la precisa intenzione di rendere impossibile il transito sulla strada. Succede (di nuovo) ad Ardea in Via Pisa: una strada ben nota alle cronache cittadine non solo per le condizioni del manto stradale ma anche per il fenomeno delle discariche abusive che proprio in questa strada trovano uno dei punti di maggior punti di concentrazione del territorio. Tanto da impedire a chiunque di passare.

Via Pisa ad Ardea di nuovo bloccata dai rifiuti

Del caso ci siamo occupati più volte nel tempo, in particolare nel 2021 quando proprio a Via Pisa avevamo dedicato una parte importante del nostro servizio sulle discariche abusive presenti sul territorio. Oltre al danno ambientale in sé – qui viene buttato davvero di tutto – c’è però anche il risvolto della viabilità considerando che la spazzatura blocca il transito sia veicolare che pedonale. Una situazione paradossale insomma. A chiedere interventi – anche di prevenzione e contrasto – sono allora di nuovo i residenti che per raggiungere la propria abitazione, anziché percorrere poche decine di metri, sono costretti a fare un lungo giro. “Ignoti nella notte hanno fatto una nuova barricata di rifiuti in via Pisa, alla Nuova Florida”, ci scrive a questo proposito un lettore. “E non è la prima volta. La strada è bloccata in quel punto perché a causa dei sacchi non si riesce a passare”.

La storia di questa strada

Ciò che non si riesce a capire è il perché gli scaricatori abusivi decidano ogni volta di impedire l’accesso a questa strada. Sì perché a differenza di altri punti del territorio, dove la spazzatura viene accatastata dagli “zozzoni” quasi sempre a bordo strada e anche nelle situazioni più gravi (ricordate Via Pavia?) rendendo il transito, seppur se a fatica, sempre possibile, qui non si riesce ad andare da una parte all’altra. E non se ne capisce il motivo. Nel 2021 ad esempio avevamo trovato elettrodomestici e mobili a sbarrare la strada con in più tutta una serie di sacchi contenenti davvero di tutto; oggi invece di ingombranti ce ne sono meno ma un’ingente catasta di buste nere impedisce comunque il transito. L’appello è allora quello che il Comune di Ardea, oltre chiaramente a riaprire l’accesso alla strada, riesca a predisporre efficaci misure di contrasto a questo fenomeno.

