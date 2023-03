Ardea, ondata di furti sul lungomare: ladri portano via tutto, dai televisori, ai pc alle stufe (FOTO)

Sequela di furti sul lungomare degli Ardeatini ad Ardea. Sono diversi gli appartamenti visitati (e ripuliti) nelle ultime ore dai malviventi sotto la Rocca, con i ladri che sono riusciti a portare via un ingente bottino asportando davvero di tutto dai computer ai televisori, fino ad arrivare perfino alle stufe per il riscaldamento. Almeno due gli appartamenti colpiti (più un terzo tentato furto). E un risveglio choc per i proprietari in quella che poteva essere una bella domenica quasi primaverile viste le temperature.

Ondata di furti ad Ardea

La cronaca. Nello specifico, nel mirino dei ladri sono finiti alcuni appartamenti situati sul lungomare degli Ardeatini all’altezza del distributore subito dopo il Bar “Gorizia”. In due di questi sono riusciti ad entrare mentre il colpo nel terzo è fallito in quanto i malviventi non sono riusciti a trovare una via d’accesso dopo aver rimosso le grate. Ad ogni modo il bottino è stato cospicuo: parliamo almeno di una stufa a pellet, di due televisori, vari PC, elettrodomestici nonché altri oggetti di valore trovati nelle stanze. E a questo, chiaramente, si devono aggiungere i danni subiti dai proprietari alle pareti o alle porte. Le foto del resto sono eloquenti.

Ardea, intitolata una piazza a Franco Califano a 10 anni dalla sua morte (ilcorrieredellacitta.com)

Cittadini infuriati

Il risveglio dunque per i residenti di questa zona di Ardea è stato a dir poco traumatico. Si torna dunque a chiedere alle Istituzioni e alle forze dell’ordine un maggior controllo del territorio. Un tema, quello della sicurezza in città, che negli ultimi anni è stato sempre al centro del dibattito pubblico e soprattutto delle polemiche: ma nonostante gli sforzi notizie di cronaca come quella sopra riportata continuano, purtroppo, ad essere all’ordine del giorno. A tal proposito, sempre nei giorni scorsi, ignoti hanno ripulito un’auto di un cittadino del nord Europa asportandogli dall’interno la borsa con documenti vari (quello dei furti nelle auto in sosta è un altro dei fenomeni più frequenti sul litorale). Intanto, per i furti subiti, i proprietari derubati stanno formalizzando in queste ore la denuncia.

Anziana morta ad Ardea, chi è la vittima: era malata, si era allontanata da casa (ilcorrieredellacitta.com)