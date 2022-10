Ardea, l’Aula Pertini s’illumina di blu per la Giornata Europea della Sindrome X Fragile

Questa sera, in occasione della Giornata Europea della Sindrome X Fragile, l’Aula Sandro Pertini del Comune di Ardea s’illuminerà di blu.

L’iniziativa, verrà messa in atto in quanto l’Amministrazione aderisce agli obiettivi e alle finalità perseguite dall’Associazione Italiana Sindrome X Fragile: un percorso che mira alla consapevolezza e la conoscenza di questo stato.

Centore: “Blu per esprimere la sensibilità di Ardea alla questione”

Simone Centore, Assessore ai Servizi alla Persona, dichiara riguardo l’iniziativa: “Illuminando di blu l’Aula ‘Pertini’ l’Amministrazione Comunale esprime la sensibilità di Ardea nei confronti della tematica correlata con la Giornata Europea che si celebra oggi. Crediamo che l’impegno dei Comuni per aumentare la consapevolezza e la conoscenza di sindromi come la ‘X Fragile’ debba essere importante e, di conseguenza, abbiamo ritenuto opportuno aderire all’iniziativa in questione”.