Ardea, Lucio Zito risponde all’Assessore Quartuccio: “Non riconosciuti i meriti del M5S”

In merito all’intervista rilasciata ai nostri microfoni da parte dell’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Ardea, Alessandro Quartuccio, l’ex candidato a Sindaco del M5S (in coalizione con il PD) Lucio Zito – oggi in Consiglio Comunale all’opposizione – ha voluto rilasciare una nota alla stampa di cui pubblichiamo un estratto quale diritto di replica.

La nota stampa del Consigliere Comunale Lucio Zito

“All’assessore Quartuccio sfugge il concetto di “continuità amministrativa”, come palesato dall’intervista rilasciata in cui si è arrogato meriti a lui non riconducibili e tanto meno alla sua amministrazione. A proposito di questo concetto è utile per esempio ricordare come nel corso della amministrazione a 5 Stelle, si siano proseguiti rilevanti progetti messi in campo dai predecessori, come ad esempio il project financing per la costruzione del nuovo cimitero di via Strampelli o, giustappunto, l’illuminazione pubblica. A differenza dell’assessore Quartuccio, il Movimento 5 Stelle ha raccolto la sfida lasciata dall’amministrazione che lo ha preceduto e, attraverso una lunga fase di studio e progettazione, ha ampliato l’offerta di tali servizi”.

“Per la costruzione del nuovo cimitero, il project financing è stato migliorato andando ad eliminare le disparità esistenti tra i vari siti cimiteriali, andando ad uniformare i servizi offerti ed ottimizzando al massimo i costi producendo remunerazione per le casse comunali. Relativamente all’illuminazione pubblica, rispetto al contratto siglato dalla precedente amministrazione, il Movimento 5 Stelle ha messo su mappa le esigenze di sicurezza connesse alla rete dei lampioni esistente, per ampliarla e aggiungere 360 punti luce su tutto il territorio. Questa si chiama “continuità amministrativa” e, aggiungiamo, correttezza istituzionale”.

“Aggiungiamo il termine “affidabilità”, che poi determina la “credibilità” di un soggetto basandosi sulla possibilità di verificare la “veridicità” di quanto asserisce. Nel caso di un amministratore locale, il controllo è rilevabile dagli atti pubblici siglati. Invitiamo quindi i cittadini a verificare le esternazioni dell’assessore, consultando l’archivio online degli atti comunali (https://comune.ardea.rm.it/albo-pretorio/). Inutile aggiungere che tutte le azioni portate avanti dal Movimento 5 Stelle, sopra citate, sono riscontrabili negli atti ufficiali reperibili sull’albo pretorio del Comune di Ardea”.

L’illuminazione pubblica

“Il progetto di ampliamento dell’illuminazione pubblica, unica cosa correttamente riportata dall’Assessore Quartuccio, è stato pianificato dalla nostra amministrazione a 5 Stelle in seguito ad una approfondita analisi delle esigenze del territorio, come è facile verificare con i lavori che sono in corso sulle arterie di ogni zona di Ardea, da Montagnano a Marina di Ardea, dalla Nuova Florida a Tor San Lorenzo, illuminando le vie di maggior percorrenza/utilità. In merito alle tempistiche, la partenza dei lavori ha semplicemente seguito quelli che sono i tempi burocratici e non, come asserito dall’assessore, per una accelerazione da lui imposta. Consultando l’albo pretorio è facilmente verificabile come non ci siano atti siglati dall’amministrazione attuale a supporto delle affermazioni dell’assessore”.

“Ad ulteriore specifica, si rappresenta che il progetto globale prevede oltre ai 360 punti luce anche la presa in carico di impianti esistenti e funzionanti (come le scuole presso la Virgilio e il cimitero di Pian di Frasso) e di quegli impianti esistenti mai conclusi e non funzionanti (via Strampelli), ancora tutti a totale gestione comunale. Informazioni che probabilmente l’assessore Quartuccio disconosce e di cui invece dovrebbe avere cognizione, dato che crede “fortemente che la sicurezza del territorio passi anche dalla pubblica illuminazione”.

Viale Nuova Florida e Viale Forlì

“Relativamente ai lavori a Viale Nuova Florida e Viale Forlì, le affermazioni dell’assessore Quartuccio, nonostante abbia omesso di riferire che sono stati progettati, finanziati, appaltati e messi in esecuzione dall’amministrazione a 5 Stelle, non c’è altro da aggiungere visto che riportano abbastanza fedelmente quanto in cantiere”.

Gli uffici comunali alla Rocca

“In merito ai progetti futuri, nello specifico il ripristino della Casa Comunale di via Garibaldi alla Rocca, stupisce sentir ripetere dall’assessore le stesse identiche parole ribadite a più riprese dal Movimento 5 Stelle nel corso del tempo. Ancor più incredibile se si considera che le vane parole dell’assessore si fondano su progetti reali posti in essere dall’amministrazione 5 Stelle, quale lo stanziamento di oltre 600mila euro per la riqualificazione dello stabile. A tal proposito è utile ricordare che le amministrazioni di centro destra che hanno preceduto quella del Movimento 5 Stelle, nonostante abbiano usato la stessa retorica di Quartuccio nell’ostentare l’attaccamento al centro storico (Rocca), nulla hanno mai fatto per preservarla, portandola alla fatiscenza e all’impossibilità di utilizzo, sicuramente a causa della mancanza di fondi dovuta al dissesto in cui le casse comunali versavano. Il solo impegno profuso dal Movimento 5 Stelle ha permesso di reperire il finanziamento di Cassa Depositi e Prestiti utile a ripristinare l’edificio, in seguito al risanamento dei conti pubblici”.

Le strade

“In riferimento al capitolo strade, l’unica affermazione condivisibile dell’assessore è relativa al fatto che sia doveroso “il rifacimento di Via Nazareno Strampelli e Via Della Pescarella attraverso i fondi del PNRR, due arterie percorse ogni giorno da tantissimi cittadini e non” e per cui l’amministrazione 5 Stelle ha effettuato tutti i passaggi burocratici necessari all’ottenimento del finanziamento che il Ministero degli Interni eroga in seguito dietro corretta e puntuale progettazione e pianificazione. Progettazione e pianificazione che si estrinsecano in percorsi lunghi che sono partiti dal “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024” approvato il 27/01/2022 (nota 6), passando per il “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024” approvato in Consiglio Comunale il 13/04/2022 arrivando al “Piano esecutivo di gestione e piano della performance 2022/2024″ approvato in Giunta il 31/05/2022 quando l’assessore Quartuccio, che oggi sfoggia risultati con nonchalance come se amministrasse da sempre, ancora effettuava la sua professione di infermiere. Per onestà intellettuale, l’unico “merito” che gli si può attribuire è l’aver approvato in Giunta la richiesta di finanziamenti al Ministero, altrimenti tutto il lavoro di pianificazione effettuato dall’amministrazione a conduzione 5 Stelle sarebbe andato vano. Sarebbe stato però molto difficile per Quartuccio e il Sindaco Cremonini andare a giustificare la perdita di tale opportunità ai residenti di Pian di Frasso e Pescarella (c.d. campagne), avendone fatto un cavallo di battaglia in campagna elettorale”.

Dissesto idrogeologico a Marina di Ardea

“Sul tema lavori contro il dissesto idrogeologico a Marina di Ardea, sarebbe utile sapere come mai l’operosità, che dice di aver messo in atto “sin dal mio insediamento” per cui “mi sono subito interessato ai lavori per accertarmi della corretta prosecuzione” dei progetti messi in campo dall’amministrazione 5 Stelle, non è stata efficace nel “accelerare” i lavori di messa in sicurezza del lungomare degli Ardeatini prima dell’arrivo della stagione delle piogge. Possibile che sia per gli stessi tempi burocratici che da una parte dice di aver accelerato, arrogandosi i meriti, e dall’altra giustificare?”

Palazzetti dello sport

“Infine, sulla palestra di Via Verona e il Palazzetto dello Sport, è utile ricordare che si tratta, rispettivamente, di un finanziamento Cassa Depositi e Prestiti di circa 890mila euro e di un finanziamento del Ministero dell’Interno per la Rigenerazione Urbana per la somma di 5 milioni di euro, sempre reperiti dall’amministrazione 5 Stelle in seguito al risanamento dei conti comunali. Siamo fiduciosi che “l’interessamento e la volontà” dell’attuale amministrazione possano portare a compimento opere utili per la città. Restiamo in attesa di vedere quali saranno le azioni messe in campo dall’amministrazione Cremonini nei prossimi mesi per portare Ardea ad altrettante e ulteriori possibilità di crescita”.