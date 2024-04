Ardea, Le case di Paola al fianco della piccola Vittoria: “Alimentiamo la raccolta fondi per la bambina”

Continua la gara di solidarietà nel Comune di Ardea, in provincia di Roma, per la piccola Vittoria, la bimba di 6 mesi nata con una rara sindrome genetica. Per lei è stata aperta una raccolta fondi ma purtroppo l’obiettivo ancora non è stato raggiunto. In queste ore anche le attività commerciali del territorio sono scese in campo: in particolare a mobilitarsi è stata l’Agenzia Immobiliare “Le Case di Paola”.

Vittoria è il nome della bambina di Ardea affetta dalla sindrome Wolf-Hirshhorn (WHS), una malattia che ad oggi non ha ancora una cura precisa ma che al tempo stesso necessita di visite specialistiche e bisogni importanti. Il che si traduce, ahinoi, in conti salatissimi da pagare per la famiglia che non riesce a far fronte a tutte le spese per garantire un futuro migliore alla piccola.

Uscita dall’Ospedale soltanto il 25 gennaio scorso, dopo quasi 5 mesi di terapia intensiva e sub intensiva all’ospedale Gemelli di Roma, Vittoria è costretta a combattere con gli effetti della malattia che provoca, tra gli altri, ritardi nello sviluppo motorio, ritardi intellettivo, fino al provocarle convulsioni, anomalie scheletriche, malformazioni di vari organi. Insomma, un quadro clinico davvero complesso a cui dover far fronte al quale si uniscono le difficoltà nel garantirle le necessarie cure.

La raccolta fondi

Della sua storia e della raccolta fondi a lei dedicata vi abbiamo già parlato in questo articolo. Purtroppo però nonostante gli sforzi giunti da più parti sono stati raccolti “soltanto” 15mila euro. Una cifra importante senza dubbio ma che ancora non è sufficiente per coprire tutte le spese. L’obiettivo è quello di arrivare almeno a 50mila euro, soldi che serviranno per sostenere le costosissime visite specialistiche, ma anche le altre spese mediche, la fisioterapia, i beni di prima necessità e soprattutto i viaggi per raggiungere gli Ospedali.

L’iniziativa solidale de “Le Case di Paola” per Vittoria

Laddove non arriva lo Stato, ci prova allora il privato a dare una mano a chi è più sfortunato, e non solo attraverso le generose donazioni dei cittadini. In queste ore si registra infatti l’iniziativa portata avanti da un’Agenzia Immobiliare del territorio, Le Case di Paola, molto conosciuta su tutto il litorale romano. La titolare, Paola Finini, ha voluto dare una mano ai genitori della piccola, Michael e Sabrina, cercando di aiutarli in questo percorso tutt’altro che semplice.

“Per aiutare a raggiungere l’obiettivo della raccolta in tutte le nostre filiali mettiamo a disposizione della clientela la possibilità di aiutare concretamente la bimba durante ogni vendita di immobile. Tutte le persone che verranno, chiaramente di loro spontanea volontà, in agenzia per vendere un immobile, dichiarando di voler aiutale Vittoria, il pagamento di provvigione da versare all’agenzia verrà devoluto alla piccola Vittoria“, dichiara Paola Finini.

“Ringraziamo Le Case di Paola per questa opportunità”, hanno commentato i genitori di Vittoria. “Speriamo, possa dare un aiuto concreto al nostro piccolo angelo. Chiediamo il vostro aiuto per supportarci in questo lungo cammino. Vi ringraziamo in anticipo noi e anche le sorelle maggiori e il fratello gemello. A chi avrà il piacere di aiutarci, noi condivideremo i suoi traguardi. Vi ringrazio ancora di vero cuore”.