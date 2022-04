Ardea, scelto il candidato sindaco per il centrodestra: è Maurizio Cremonini

Ad Ardea anche il centrodestra ha il suo candidato sindaco. La scelta è andata su Maurizio Cremonini, nome che questa notte ha messo d’accordo, dopo settimane di incontri e discussioni, Fratelli d’Italia, Lega, Cambiamo! e la lista Sgarbi.

Cremonini, 54 anni, è stato vicesindaco del Comune rutulo dal 2014 al 2016. Ricopre il ruolo di presidente della Coldiretti nei Comuni di Ardea e Pomezia. Sposato e padre di due figli. In passato si è occupato di ristorazione per più di 30 anni, ma ora da tempo lavora nel settore agricolo. Maurizio Cremonini attualmente è il coordinatore di Fratelli d’Italia, partito in cui milita da 4 anni.

Centrodestra: tutti d’accordo

Il suo nome è riuscito a far convergere un centrodestra che, come in passato, faceva temere spaccature. E le parole del candidato sindaco confermano la soddisfazione di aver centrato questo primo obiettivo.

“Sono felice di avere riunito il centrodestra. E anche fiducioso che a breve altre forze politiche e liste civiche si uniscano a noi in questo percorso politico molto ambizioso. Proporrò insieme a tutta la coalizione di centrodesta un programa innovativo per la città, elaborato nei minimi dettagli. Grazie al supporto e la collaborazione di grandi professionisti del settore mi impegnerò a realizzare un programma che soddisfi tutte le esigenze, che permetta all’ente di raggiungere un notevole sviluppo economico. Necessari interventi mirati per garantire migliori servizi al cittadino e visibilità ad un ente che negli anni non è riuscito a raggiungere i livelli che gli competono”.

Per la Lega, Cremonini è la scelta migliore. “Abbiamo condiviso la scelta di candidare Fabrizio Cremonini a Sindaco,sapendo di poter contare su un profondo conoscitore dei problemi di Ardea e di ciò che occorre fare per risolverli. Per consentire l’unità del centrodestra abbiamo operato con senso di responsabilità mettendo sempre al centro le cose da fare per Ardea più che le ambizioni di parte. Cremonini può contare sul sostegno convinto e leale della Lega. Siamo convinti che la coalizione di centrodestra che si è formata sarà in grado di realizzare un progetto politico e amministrativo in grado di rilanciare una Città, quella di Ardea, che ha subito cinque anni di mal governo ad opera del duo M5S-PD”. A dichiararlo Tony Bruognolo, segretario provinciale Lega Roma Sud, Luana Ludovici, consigliere comunale e coordinatore locale e Franco Marcucci, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale.