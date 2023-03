Ardea, sgominata banda di trafficanti di droga: fermate 6 persone, sequestrato oltre 1kg di droga (FOTO E VIDEO)

Una banda di trafficanti di droga operante ad Ardea e dintorni è stata individuata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno fermato e denunciato sei persone. Oltre 1kg la sostanza stupefacente sequestrata tra marijuana e cocaina. Il blitz rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti predisposto dalla Guardia di Finanza della Capitale. Ma ecco tutti i particolari.

Traffico di droga ad Ardea, denunciati cinque italiani e uno sloveno

Per quanto riguarda i componenti del sodalizio criminale si tratta di cinque italiani e di uno sloveno. Oltre alle denunce i Finanziari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento, con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico rispettivamente per i due capi del gruppo, scaturisce dalle indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia, che hanno preso le mosse da alcuni sequestri di sostanze stupefacenti eseguiti nelle piazze di spaccio. Nel corso delle indagini, i militari, supportati dalle unità cinofile antidroga del Gruppo Fiumicino, hanno sequestrato oltre un chilogrammo tra marijuana e cocaina.

Le operazioni antidroga delle ultime ore

Nella giornata di ieri un’altra mirata operazione anti droga ha portato all’arresto di ben undici persone tra Reggio Calabria e Latina. Un asse criminale tra la Calabria e il sud del laziale, con i malviventi, d’età compresa tra i 19 e i trent’anni, che erano diventati l’incubo delle loro vittime. Intimidazioni, spesso fatte con armi da fuoco, ma anche azioni dimostrative, come una sfuriata di proiettili sulla saracinesca del garage o addirittura case che andavano in fiamme. E poi la droga rinvenuta nelle loro disponibilità quale altro ramo “d’affari” del gruppo. I ragazzi fermati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di “reati di danneggiamento aggravato, detenzione abusiva di armi e munizionamento, comuni e da guerra, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”.

