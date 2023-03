Ardea, afferra una pala e lo insegue fino in spiaggia: ‘scazzottata’ in strada sul lungomare degli Ardeatini

Lungomare degli Ardeatini ancora senza controllo. Auto a fuoco, furti e ora anche una lite in strada: continua ad allungarsi l’elenco di fatti di cronaca sul litorale di Ardea teatro sabato pomeriggio, stando a quanto ricostruito, di un acceso diverbio avvenuto in strada tra un gruppo di stranieri. Il giorno prima invece, venerdì 17, alcuni operai di una ditta che stavano eseguendo alcuni lavori in zona hanno denunciato il furto del furgone aziendale. Ma andiamo con ordine.

Lite in strada ad Ardea sabato 18 marzo 2023

Partiamo dalla lite. L’allarme è scattato sabato pomeriggio verso le 18.00 davanti ad un noto bar poco distante dall’uscita di Via Bergamo. Qui, secondo le informazioni raccolte, un gruppo di stranieri, probabilmente extracomunitari di origine nord africana, sarebbe stato protagonista di un’accesa discussione passata rapidamente dalle parole ai fatti. Stando ad alcune testimonianze uno dei contendenti, forse ferito, sarebbe stato visto fuggire verso la spiaggia inseguito da un connazionale “armatosi” nel frattempo di una pala asportata da un negozio di ferramenta (poi abbandonata lungo la via, ndr). Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Il furto di un furgone sul lungomare degli Ardeatini nella notte tra giovedì e venerdì

Nella notte tra giovedì e venerdì invece alcuni operai che alloggiavano in un albergo del lungomare di Ardea hanno subito il furto del mezzo aziendale (si tratterebbe di una ditta che sta eseguendo lavori di posizionamento della fibra sul territorio, ndr). Al risveglio infatti il furgone, che conteneva tutta l’attrezzatura da lavoro, era sparito nel nulla. Anche in questo caso sono stati allertati i Carabinieri e sporta denuncia in merito all’accaduto.

L’ondata di furti a inizio marzo

Il tema della sicurezza sul lungomare degli Ardeatini continua dunque a tenere banco. Commercianti e residenti da tempo segnalano l’assenza di adeguati controlli per quella che sembra essere diventata una vera e propria “terra di nessuno”. Non a caso a inizio marzo, ricorderete, un’ondata di furti aveva colpito questa zona di Ardea: diverse le abitazioni messe nel mirino dai ladri che erano riusciti a portarsi via un ingente bottino tra computer, televisori e altri oggetti preziosi scovati nelle case. A inizio anno invece, precisamente la notte della Befana, come vi avevamo riportato in questo articolo, un’auto era andata a fuoco mentre si trovava parcheggiata a bordo strada sempre sul Lungomare degli Ardeatini.