Ardea, sospeso il consiglio comunale: lite tra un cittadino e un consigliere, interviene la Polizia Locale

Consiglio comunale sospeso per alcuni minuti oggi pomeriggio ad Ardea a causa di una lite piuttosto animata avvenuta al di fuori della sala consiliare tra un consigliere di maggioranza e un cittadino intervenuto per assistere alla seduta. In fase di accertamento le cause del diverbio: stando alle prime informazioni disponibili l’uomo avrebbe richiesto di parlare con il consigliere, chiedendogli di uscire dall’aula. Poi però gli animi si sono improvvisamente scaldati tanto che è dovuta intervenire la Polizia Locale. Un agente, in tal senso, ha prontamente riportato la calma. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno proceduto all’identificazione dei protagonisti della lite. La situazione è ad ogni modo tornata subito sotto controllo senza conseguenze e la seduta del Consiglio Comunale, temporaneamente interrotta a causa del trambusto, è potuta così riprendere.

I punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale

Quella di oggi è una seduta del Consiglio Comunale molto importante e attesa sotto la Rocca. Ben 26 i punti all’ordine del giorno (qui l’elenco completo) tra cui molti temi caldi su cui l’Amministrazione guidata dal Sindaco Cremonini è chiamata a mettere mano: tra questi l’approvazione del piano economico finanziario triennale, l’approvazione delle tariffe TARI, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni comunali per il triennio 2023, 2024 e 2025. La seduta, iniziata alle ore 15.00 di oggi martedì 11 luglio 2023, si preannuncia quindi molto lunga: e in più c’è stato anche il “fuori programma” sopra citato.

