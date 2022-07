Ardea, spengono un incendio alle Salzare: vigili del fuoco presi a sassate (FOTO)

Vigili del fuoco presi a sassate mentre spengono un incendio. Il gravissimo episodio è avvenuto due giorni fa, giovedì 7 luglio, a Tor San Lorenzo di Ardea

Il “lancio”

Ma qualcuno, evidentemente infastidito da quanto stavano, ha lanciato un enorme pezzo di granito contro il vetro dell’automezzo dove vi erano vigili del fuoco a operare, con il rischio di gravi danni personali.

Si è spaccato il parabrezza anteriore, ma fortunatamente nessuno è stato colpito. L’allarme creatosi immediatamente ha fatto sì che non ci fossero ulteriori lanci di pietre.

Il fatto, gravissimo, è stato denunciato dal segretario generale del sindacato Fns Cisl di Roma Capitale Riccardo Ciofi.

La denuncia

Ecco il commento di Riccardo Ciofi. “Abbiamo situazioni lavorative anche estreme come quella accaduta ad Ardea. Un pezzo di granito lanciato contro il vetro dell’automezzo dove vi erano vigili del fuoco a operare, con il rischio di gravi danni personali. Non soltanto rischiamo al vita per l’attività che svolgiamo, i colleghi devono affrontare anche queste situazioni. Esprimiamo piena solidarietà ai colleghi di Pomezia oggetto di atti di ostilità e vandalismo durante lo spegnimento di un incendio rifiuti in via delle Salzare. Un attacco vile subito ai danni di lavoratori dello Stato che operano per soccorrere quotidianamente la popolazione del territorio. Purtroppo, i vigili del fuoco pagano anche le carenze di organici e di automezzi che fanno sì che nel territorio interessato ci sia una sproporzione tra personale impiegato nel soccorso e abitanti. Sarebbe opportuno che anche alla luce di questo ultimo grave fatto vengano ascoltate le nostre segnalazioni e si inizi a parlare con le istituzioni di un piano del soccorso per Roma”.