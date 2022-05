Ardea presenta: ”Wonder Bra”, lo spettacolo comico a sostegno del piccolo Gabriel

Ardea. Nella giornata di domenica 29 maggio, alle ore 18.00, ci sarà uno spettacolo da non perdere per nessuna ragione al mondo: WONDER BRA del Comico romano DANI BRA , che si terrà presso l’ Aula Consiliare del Comune di Ardea , che ha patrocinato l’iniziativa. Una serata in cui si potrà ritornare finalmente a vivere un po’ di sana socialità e, soprattutto, anche per una giusta causa.

L’ingresso, come di consueto, è gratuito, ma saranno ben gradite donazioni da parte di chi vorrà sostenere la causa e concedere un po’ di respiro a chi non è stato fortunato come noi. Con il contributo dei cittadini si potrà alleviare in parte i suoi problemi, e anche dare supporto all’Associazione Aiutiamo “LA STELLA A BRILLARE”.

Le parole del presidente Giusy Ciani

Il presidente Giusy Ciani, nel suo ringraziamento a Morena Battistelli coordinatrice di Enzimi per l’area di Ardea, che ha fortemente desiderato realizzare questo spettacolo di solidarietà a sostegno del piccolo Gabriel, dichiara: “Ci consideriamo “normali” in un mondo dove esistono numerose persone con disabilità, dimenticando troppo spesso che tutti gli esseri umani, nessuno escluso ha una disabilità che a Noi di Enzimi piace definire “fragilità”. La diversità, l’integrazione e l’inclusione sono le fondamenta dell’umanità, dipende da come “guardi il mondo” che hai di fronte.

Il comico DANI BRA: chi è