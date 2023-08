Asinello a spasso per i giardinetti pubblici, messo al sicuro dai vigili: ora si cerca il proprietario

Una storia a lieto fine quella che vede protagonista un giovane asinello che vagava solo per i giardini pubblici e poi soccorso e messo in sicurezza dagli agenti della polizia locale. Al momento non si conosce il proprietario dell’animale che, a seguito dei fatti, è stato condotto in un maneggio di zona.

Il ritrovamento dell’asinello nei giardini pubblici

Il ritrovamento è stato effettuato questa mattina ad Ardea, in località La Rocca. L’animale si trovava dietro alla statua di Padre Pio, nei vicini giardini pubblici mentre brucava l’erba del prato. La sua inusuale presenza non è certamente passata inosservata ed è stato fatto tempestivamente scattare l’allarme al fine di mettere in sicurezza l’animale. Sul posto è poi giunta una pattuglia della polizia locale che una volta soccorso l’asinello, lo ha affidato alle cure di una maneggio di zona, contattato dal Comando.

Gli uomini della struttura sono subito giunti sul posto ed una volta arrivati, con un mezzo idoneo al trasporto del quadrupede, lo hanno caricato all’interno, sempre supportato dalla polizia municipale. Nel frattempo, quest’ultima ha altresì provveduto a dirigere il traffico sull’incrocio, rallentato a per via delle tante persone incuriosite dalla scena. Attualmente non si conosce il proprietario dell’animale, sono in corso le ricerche per ritrovarlo.

Gli animali abbandonati

Purtroppo, soprattutto nel periodo estivo, i casi di animali abbandonati sono all’ordine del giorno. Tanti, ad esempio, i cani lasciati da soli dai padroni che, in procinto di partire per le vacanze, pensano bene di disfarsi, di sbarazzarsi dei propri amici a quattro zampe. Ma non solo. Non mancano, purtroppo, nemmeno i casi di violenze efferate verso gli animali che diventano vittime di atroci abusi. Ne sono degli esempi i casi in cui cani vengono abbandonati al loro destino in autostrada oppure, lanciati persino da macchine in corsa, andando dunque ad una morte certa.