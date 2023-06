Pontina, lanciano un cane da una macchina in corsa: morto

Volevano, probabilmente, sbarazzarsi di lui. E anziché aprire le adozioni o portarlo in canile, lasciandolo nelle mani di volontari, hanno pensato bene di farlo morire. Lanciandolo dall’auto, a folle velocità, sulla Pontina. Questo è quello che è successo nel pomeriggio di ieri sulla SS148, nel territorio di Latina, in direzione Roma: è qui che un ragazzo ha segnalato all’Oipa, Organizzazione Internazionale Protezione Animali sezione di Latina e provincia, di aver visto qualcuno gettare il cane dall’auto. In corsa.

Cane lanciato dall’auto in corsa sulla Pontina

“Ci hanno chiamato denunciando di aver visto una macchina lanciare un cane velocemente” – hanno spiegato dall’OIPA. Qualcuno ha assistito alla terribile scena, ma non ha potuto fare molto per fermare quell’auto e chi, a bordo, ha pensato di lanciare il cagnolino. Come se fosse spazzatura, qualcosa di poco valore. Quando i volontari dell’Oipa sono arrivati sul posto, però, era già troppo tardi: il cagnolino è stato trovato morto, sul ciglio della strada, di fronte il distributore di benzina AGIP.

“Se lo riconoscete o sapete qualcosa potete contattarsi al 3389109426. Il cane non ha chip” – hanno spiegato sui social, lì dove hanno allegato anche il video. E quelle immagini che fanno rabbrividire. Pare che l’auto fosse di colore grigio e avesse un portapacchi. Ora l’OIPA si sta attivando per verificare la presenza o meno di telecamere.

Cane morto impiccato ad Ardea

Solo pochi giorni fa un altro cane è stato trovato morto impiccato ad Ardea, sul litorale romano. Kenya, uno splendido esemplare di cane corso, è morta impiccata dalla catena che avrebbe dovuto tenerla ferma durante il lavaggio. Una cosa che aveva fatto già altre volte. Ma stavolta Kenya non è uscita viva dal negozio di toletta dove Daniele, il suo padrone, l’aveva portata. Un tragico incidente, che non ha lasciato scampo all’amica a quattrozampe.