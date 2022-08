Brutto incidente ad Ardea, auto finisce ribaltata: è la seconda volta alla Nuova Florida in dieci giorni

Ancora un incidente ad Ardea, ancora alla Nuova Florida e ancora un’auto che finisce ribaltata. Dopo il sinistro avvenuto appena dieci giorni fa nei pressi di Largo Genova, ieri un’altra auto è finita cappottata stavolta in Via Napoli. Due incidenti molto simili nella dinamica che accendono un faro sulla sicurezza delle strade interne cittadine ma anche, evidentemente, sulla condotta alla guida degli automobilisti considerando che si tratta di due punti in pieno centro abitato.

Auto ribaltata ad Ardea

In particolare l’ultimo sinistro si è verificato ieri pomeriggio poco dopo le ore 17.00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, giunti da Pomezia con la squadra 22/A, allertati dal 118. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente così come le condizioni di salute degli occupanti.

Leggi anche: Incidente tra Ardea e Pomezia, la vittima è Chiara Costantini: lavorava al Comune di Ciampino

L’incidente in Via Gorizia

Dieci giorni fa, come detto, il precedente. In quel caso l’auto, sembrerebbe nell’impatto con alcune vetture parcheggiate, era finita ribaltata sulla carreggiata. Per estrarre la persona ferita era stato necessario anche qui l’intervento dei Vigili del Fuoco: dopodiché il conducente era stato trasferito in eliambulanza in Ospedale con l’elicottero atterrato nel frattempo nel terreno che costeggia Via Pratica di Mare e Viale Forlì (di fronte a Largo Genova).