Choc Ardea, rientra in casa e lo trova morto nella vasca da bagno: la vittima aveva 27 anni

E’ rientrata a casa e lo ha trovato morto nella vasca da bagno. Macabro ritrovamento poco fa ad Ardea dove un ragazzo di soli 27 anni è morto. A dare l’allarme la compagna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. E’ successo in una casa di Via dei Fenicotteri.

Uomo trovato morto ad Ardea oggi

Stando ai primi elementi emersi la vittima è stata rinvenuta nella vasca da bagno con indosso i pantaloncini. La testa del ragazzo era però riversa nell’acqua. A fare la drammatica scoperta è stata come detto la compagna che, entrando nel bagno – chiuso a chiave – insieme ad un vicino (che aveva allertato proprio perché il compagno non rispondeva), ha lanciato subito l’allarme. Nonostante i soccorsi però per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

Chi è la vittima, lascia tre figli

Il 27enne, le cui generalità non sono state rese ancora note, aveva tre figli, tra cui una bambina di pochi mesi, e un altro bambino che non viveva più con la coppia. Da qualche giorno pare soffrisse di un forte mal di denti. Nella zona, stando alle testimonianze raccolte sul posto, la vittima era conosciuta, definita da tutti come una “persona perbene, un bravissimo ragazzo”.

Malore per la mamma della vittima

Appresa la tremenda notizia la madre del 27enne, che vive nello stesso stabile, ha accusato un malore. Stando a quanto raccolto la donna, prima del ritrovamento, era in compagnia della suocera e insieme stavano aspettando la chiamata del veterinario per andare a riprendere il gattino della coppia che si trovava in cura presso la struttura. Ieri infatti, da quanto ricostruito, l’animale domestico era caduto dal balcone e per questo era stato ricoverato.

Com’è morto il 27enne in Via dei Fenicotteri

Tornando al decesso dell’uomo, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Tra le piste seguite c’è quella del malore anche se chiaramente le indagini e gli accertamenti sono appena iniziati. Ad ogni modo, da quanto emerso, sembrerebbe che la vittima fino alla tarda mattinata di oggi stesse bene tanto che avrebbe parlato con alcuni residenti dello stabile, prima di rientrare in casa e, purtroppo, non uscirne più.