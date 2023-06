Ardea, ‘Ti uccido’: ubriaco armato di coltello minaccia prima la ex, poi i carabinieri

Aveva già ricevuto il divieto di avvicinamento alla ex ma le si è presentato nuovamente a casa. Poi ha impugnato un coltello e ha iniziato a minacciarla. Per questo è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. E’ successo l’altra notte a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea. L’uomo, un 43enne, non si è fermato nemmeno davanti ai Carabinieri e anzi ha iniziato a minacciare anche loro.

Lite a Tor San Lorenzo, uomo minaccia la ex con un coltello

Inizialmente sul luogo dei fatti era intervenuto il 118 rispondendo ad una chiamata per “medicare un uomo feritosi a seguito di un incidente domestico“. Qui però notando la notato una lite in atto tra un uomo e una donna hanno allertato tempestivamente il 112: l’uomo infatti, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol, stava minacciando la donna con un coltello da cucina in mano.

Fermato col taser

All’arrivo dei militari, l’uomo ha cominciato a minacciare anche loro e vani sono stati i tentativi di riportalo alla calma. I Carabinieri, quindi, per immobilizzarlo hanno dovuto utilizzare il taser in dotazione e hanno sequestrato il coltello. Dopo che il personale medico ha accertato il suo buono stato di salute, il 43enne è stato portato in caserma dove, nel corso dell’identificazione, è emerso che lo stesso era sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna precedentemente aggredita, che lo aveva denunciato nei mesi scorsi per i maltrattamenti in famiglia subiti. L’uomo è stato quindi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Anzio per il successivo giudizio direttissimo, disposto dall’Autorità Giudiziaria.