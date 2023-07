Incidente ad Ardea, ambulanza si scontra con una macchina: due feriti, tra cui un’operatrice sanitaria

Scontro oggi pomeriggio ad Ardea lungo Via Pratica di Mare all’incrocio con Via Sassari. Un’ambulanza in transito, proveniente da Anzio e diretta a Pomezia, ha impattato contro una macchina. L’urto è stato piuttosto violento con entrambi i mezzi che hanno riportato diversi danni alla carrozzeria. Danneggiato in tal senso nella parte anteriore il mezzo di soccorso. Due invece i feriti: si tratta del conducente dell’auto, un ragazzo 20enne, e di un’operatrice sanitaria che si trovava a bordo del veicolo del 118.

Incidente ad Ardea oggi pomeriggio 30 giugno 2023

Lo scontro è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, venerdì 30 giugno 2023. In fase di accertamento le cause dell’incidente: dalle prime informazioni disponibili sembrerebbe che l’auto, una Hyundai, uscendo da Via Sassari abbia impattato contro l’ambulanza che stava percorrendo Via Pratica di Mare in direzione Pomezia. Ma si tratta di una prima ricostruzione considerando che i rilievi del sinistro sono ancora in corso.

Due feriti nel sinistro in Via Pratica di Mare

Due i feriti nella circostanza. Si tratta del conducente del veicolo, un ragazzo di 20 anni, che è stato portato in Ospedale; come lui anche una donna, operatrice sanitaria, che si trovava in servizio sull’ambulanza, è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Illesi invece i colleghi, l’autista e il medico, che erano a bordo del mezzo del 118. Disagi alla circolazione a causa dell’incidente: in questo momento permangono code e rallentamenti in Via Pratica di Mare in entrambe le direzioni. Sul posto, per la viabilità e per i rilievi, è presente la Polizia Locale di Ardea.

Ardea, brutto incidente in Via Laurentina, coinvolto un mezzo pesante: traffico in tilt, ambulanza sul posto (FOTO) (ilcorrieredellacitta.com)