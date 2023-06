Ardea, brutto incidente in Via Laurentina, coinvolto un mezzo pesante: traffico in tilt, ambulanza sul posto (FOTO)

Brutto incidente pochi minuti fa sulla Via Laurentina ad Ardea. Coinvolti almeno un’auto e un mezzo pesante finito con la parte anteriore fuori strada. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 17.00 all’altezza del distributore Tamoil, in corrispondenza di Via degli Olmi (siamo esattamente a metà tra il bivio Caronti e lo svincolo per la Castagnetta in direzione Ardea, ndr). Dalle prime informazioni disponibili l’impatto sarebbe stato piuttosto violento considerando anche la quantità di detriti presenti sull’asfalto. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Locale di Ardea ed è presente già un mezzo del 118.

Incidente ad Ardea oggi pomeriggio 26 giugno 2023

In questo momento sono ingenti le ripercussioni al traffico di zona. Code si registrano lungo la Via Laurentina in entrambe le direzioni. Per chi deve raggiungere Ardea da Pomezia si consigliano percorsi alternativi. Non è la prima volta peraltro che in questo tratto di strada si verificano episodi simili, spesso sempre con mezzi pesanti coinvolti.

Dai primi accertamenti svolti dalle forze dell’ordine è stato possibile appurare che il mezzo pensate viaggiasse da Ardea in direzione Roma, mentre la donna alla guida dell’auto viaggiava in senso di marcia opposto. Sull’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, mentre sul posto, oltre ai vigili urbani sono accorsi anche i carabinieri della tenenza di Ardea e i volontari della Protezione civile, l’Airone. La donna coinvolta nel sinistro, per quanto in forte stato di choc non sembra aver riportato conseguenze più serie dallo scontro.

