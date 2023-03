Ardea, brutto incidente sulla Laurentina tra tre veicoli, furgoncino finisce semi-ribaltato (FOTO)

Brutto incidente stamattina sulla Laurentina sul territorio di Ardea. Uno scontro, che avrebbe coinvolto tre veicoli, si è verificato nei pressi del bivio “Caronti”, tra la Pontina e Casale Castagnola, in corrispondenza di Via delle Camomille. Code si registrano in questo momento in entrambe le direzioni. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7.15 di oggi giovedì 30 marzo 2023. Sul posto, per la viabilità, è presente la Polizia Locale di Ardea. Tra i mezzi incidentati uno è finito semi-ribaltato sulla carreggiata.

Foto da Facebook: Gruppo Sei della Nuova Florida Se…

Traffico sulla Laurentina per incidente tra più veicoli oggi 30 marzo 2023

Il sinistro continua tuttora a provocare rallentamenti sia in direzione Ardea che verso la Pontina. Da quanto si appende comunque la strada non è stata chiusa. Il traffico in zona viene fatto defluire dalla Polizia Locale che sta regolando la viabilità in attesa della conclusione dell’intervento. In corso al contempo i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e capire come i mezzi siano entrati in collisione.

Tre feriti lievi dopo lo scontro ad Ardea sulla SP95

Nella circostanza i conducenti dei veicoli sono rimasti feriti ma fortunatamente soltanto in modo lieve. In questo momento – aggiornamento delle 11.30 – è in via di rimozione anche l’ultimo mezzo incidentato, il furgoncino finito semi-ribaltato a bordo strada. Dopodiché si procederà con il ripristino dello stato dei luoghi.

