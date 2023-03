Grave incidente in Via Palombarese, maxi scontro tra tre mezzi: auto a fuoco, strada chiusa

Gravissimo incidente stamattina, mercoledì 29 marzo 2023, sulla strada Via Palombarese all’interno del territorio comunale di Mentana. Lo scontro, per cause in fase di accertamento, ha coinvolto in tutto tre mezzi. Un’auto, a seguito della terribile carambola, ha preso fuoco. La strada è stata chiusa. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Presente anche il 118.

Incidente in Via Palombarese oggi 29 marzo 2023

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8.15 di oggi lungo la Via Palombarese all’altezza della strada provinciale Ponte delle Tavole. Tre come detto i mezzi coinvolti: si tratta di due macchine e di un furgone che all’improvviso sono entrati in collisione dando vita ad una spaventosa carambola. Una delle auto coinvolte, alimentata a GPL, ha preso fuoco rimanendo completamente avvolta dalle fiamme. Il conducente dell’autofurgone è stato invece estratto dai Vigili del Fuoco (intervenuta la squadra la Squadra VVF 5/A, ndr) e messo a disposizione del 118. Sono tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza. Il tratto stradale interessato è stato interdetto al traffico veicolare. Da capire le conseguenze sugli occupanti dei veicoli rimasti coinvolti nell’incidente.

La situazione del traffico dopo l’incidente a Castelchiodato

Il sinistro si è verificato nei pressi di Castelchiodato, frazione del Comune di Mentana. Il traffico maggiore in questo momento risulta proprio in direzione dello stesso Castelchiodato. Code, comunque, anche in direzione opposta. Proseguono tuttora le operazione di spegnimento, dopodiché si procederà alla rimozione dei mezzi e al successivo ripristino dello stato dei luoghi. La notizia dell’incidente sulla Via Palombarese stamattina è rimbalzata ovunque sulle chat di zona e in tanti hanno chiesto informazioni su cosa fosse successo.

