Ardea, brutto incidente sulla Laurentina: auto contro furgone, ci sono feriti. Code lunghissime (FOTO)

Brutto incidente oggi pomeriggio ad Ardea sulla Via Laurentina con protagonisti due mezzi. Il sinistro, verificatosi intorno alle 14.30 di oggi, venerdì 7 aprile 2023, ha coinvolto un’auto e un furgone di una ditta di spedizioni. L’impatto, molto violento, ha provocato almeno un ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Ardea.

Incidente sulla Laurentina oggi 7 aprile 2023

Lo scontro si è verificato tra la rotonda di Rio Verde alla Nuova Florida e il comando della Polizia Municipale di Ardea, nei pressi della scuola Virgilio. Stando alle prime informazioni disponibili l’auto, modello Opel, stava procedendo in direzione Ardea quando, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, si è scontrata con il furgone che proveniva dalla direzione opposta. L’urto ha provocato ingenti danni ai due mezzi. Ferito il conducente della Opel che è stato portato all’Ospedale Sant’Anna di Pomezia. Al momento non ci sono ulteriori notizie circa le sue condizioni. Sul posto sono in corso i rilievi dei caschi bianchi di Ardea per ricostruire l’accaduto.

Traffico oggi ad Ardea per l’incidente sulla Laurentina

L’episodio sta provocando grossi disagi alla circolazione. Code in questo momento sono segnalate già a partire dal centro commerciale Sodifor 2 in direzione Ardea. Bloccata invece in direzione opposta (Pontina/Roma) la Laurentina con file dalla rotonda di Manzù fino al luogo dell’incidente. Ripercussioni anche all’altezza dello svincolo della Castagnetta a ridosso della Laurentina.

Un altro incidente sulla SP95

Quello di oggi è soltanto l’ultimo incidente di una lunga serie avvenuti sulla Laurentina. Pochi giorni fa, come vi avevamo riportato in questo articolo, un altro maxi sinistro si era verificato sempre sulla Provinciale a ridosso dello svincolo per la Pontina. In quel caso erano stati addirittura tre i mezzi coinvolti con un furgone finito ribaltato sulla carreggiata. A gennaio invece, stavolta nel territorio di Roma Capitale, una betoniera si era scontrata con un’auto provocando due feriti gravi. Il sinistro, in quell’occasione, era avvenuto tra Pomezia e la zona della Selvotta.

