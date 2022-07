Proroga apertura discarica di Roncigliano, il sindaco di Ardea dice no: ‘Ci opporremo in tutti i modi possibili’

È un “no” deciso, quello del Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, rispetto alla nuova Ordinanza firmata dal Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, grazie alla quale si consentirà fino al 15 novembre 2022 lo sversamento dei rifiuti all’interno della discarica di Roncigliano, insistente nel Comune di Albano Laziale, ma con problematiche che ricadono principalmente sul territorio di Ardea e sui suoi cittadini.

Terza ordinanza nel giro di un anno

Si tratta, fra l’altro, della terza ordinanza in un anno relativa alla discarica di Roncigliano: con quest’ultima, in particolare, il Sindaco metropolitano reitera quanto stabilito con l’ordinanza del luglio 2021 (firmata dall’allora Sindaco metropolitano Virginia Raggi) per durata uguale a quella di inattività dei conferimenti (bloccati dalll’11 marzo all’11 luglio scorsi per via del sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza).

«Si continuano a portare rifiuti indifferenziati nella discarica di Roncigliano – commenta il Sindaco Cremonini – con preoccupanti ricadute sul territorio e sui cittadini di Ardea. E questo è inaccettabile. Non possiamo condividere affatto tali scelte e, per questo motivo, ci batteremo con tutti i mezzi possibili per tutelare Ardea e i suoi cittadini, soprattutto coloro che vivono nelle zone di Villaggio Ardeatino, Montagnano, Montagnanello e Villaggio Valle Caia, i quali da decenni devono fare i conti con i problemi legati alla discarica. La salute della popolazione – conclude il Sindaco Cremonini che, nei giorni scorsi, si è recato personalmente a Roncigliano per un confronto con i cittadini e per toccare con mano la situazione legata alla ripresa dei conferimenti nel VII invaso – va tutelata a ogni costo, sia nel presente che in ottica futura: posso assicurare che, su questo frangente, i cittadini di Ardea non saranno mai lasciati soli».