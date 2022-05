Elezioni Ardea, candidati Sindaco a confronto: la diretta

Mancano pochi giorni alle Elezioni e questa mattina ad Ardea i quattro candidati Sindaco sono pronti al confronto. Risponderanno alle domande dei cittadini, si confronteranno sui loro programmi e su quello che vorranno fare qualora venissero eletti. Il countdown per le amministrazioni che dovranno decidere il futuro politico della città per i prossimi cinque anni è partito: fra poche settimane i cittadini saranno chiamati alle urne per decretare il successore di Mario Savarese, che sta portando a termine la legislatura con il Movimento 5 Stelle iniziata nel 2017. Noi de Il Corriere della Città siamo ad Ardea e questa è la diretta: