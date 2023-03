Il Comune di Ardea cerca Guardie Ambientali Volontarie: requisiti e come candidarsi

Ardea. Si cercano Guardia Ambientali Volontarie, per poter continuare a prendersi cura del territorio e per continuare a sostenere la tutela ambientale, tanto importante soprattutto in questo periodo storico. Ecco come candidarsi, qualora interessanti, e tutti i requisiti necessari in questo articolo.

Ardea cerca Guardie Ambientali: tutti i dettagli

Un nuovo importante passo è stato compiuto ad Ardea a sostegno della tutela ambientale. Ieri (30 marzo 2023) è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per il reclutamento di “Guardie Ambientali Volontarie” GAV, che coordinate e a supporto del Servizio Ambiente e Polizia Locale del Comune di Ardea, saranno impegnate per attività di controllo del territorio e contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Obiettivo: contrastare l’abbandono dei rifiuti e il ‘littering’

Si tratta di nuove forze a servizio della città, per effettuare un controllo capillare del territorio al fine di contrastare l’indiscriminato abbandono dei rifiuti e il littering (crescente malcostume che vede i piccoli rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi contenitori) che saranno impegnate per attività di controllo ed individuazione di eventuali abbandono di rifiuti; attività di vigilanza all’interno dei giardini e parchi pubblici; attività di supporto alla ditta affidataria del servizio di igiene urbana al fine di garantire l’efficacia del citato servizio; attività di supporto alle Forze di Polizia Locale e/o altre Forze dell’Ordine.

Come candidarsi

L’obiettivo è quello di migliorare i servizi resi ai cittadini attraverso il loro stesso coinvolgimento, valorizzando le varie forme di volontariato e associazionismo presenti sul nostro territorio. I soggetti ammessi a partecipare potranno presentare la propria candidatura fino al giorno 13 aprile 2023, entro le ore 12,00, così come previsto dalla documentazione disponibile sul sito web del Comune di Ardea www.comune.ardea.rm.it, nella sezione Avvisi, con link in home page e nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di Gara e contratti”.