Incidente mortale ad Ardea, anziana travolta e uccisa: caccia al pirata della strada

Incidente mortale ad Ardea, un’anziana è stata travolta e uccisa alle prime luci dell’alba di oggi: adesso è caccia al pirata della strada. L’auto che l’ha travolta infatti non si è fermata a prestare soccorso. Indagano i Carabinieri, cosa sappiamo al momento.

Tragedia, l’ennesima, lungo le strade del Lazio. Stavolta a perdere la vita è stata un’anziana sul litorale romano, precisamente ad Ardea, in provincia di Roma. Un’auto pirata, fuggita via dopo il tremendo impatto, l’ha falciata lasciandola a terra senza prestare soccorso. Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti, allertati successivamente al sinistro, i sanitari del 118 unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Anzio.

Donna investita e uccisa oggi ad Ardea: chi è la vittima

Adesso si cerca di ricostruire quanto accaduto ma soprattutto di individuare la macchina che non si è fermata dopo aver colpito la signora. Secondo i primi elementi disponibili sembrerebbe che la donna stesse attraversando la strada quando improvvisamente è stata falciata da un’auto in transito.

L’incidente è avvenuto sul Lungomare degli Ardeatini, all’altezza del civico 370, in corrispondenza di Via Chieti. La vittima, deceduta praticamente sul colpo, aveva 84 anni: il sinistro è avvenuto quando erano da poco passate le 5.00 di oggi lunedì 10 giugno 2024. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.

