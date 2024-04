Incidente mortale ad Ardea: così il Comune ricorderà la piccola Regina | “Proclamato lutto cittadino”

E’ stato proclamato il lutto cittadino ad Ardea per la scomparsa della piccola Regina Pietra, la bimba deceduta a seguito del drammatico incidente avvenuto lungo la Pontina Vecchia il 28 marzo scorso. Sabato, lo ricordiamo, saranno celebrati i funerali.

Una tragedia immensa, a cui non si riesce a dare un perché. Una piccolissima vita spezzata in un incidente stradale e un’intera comunità travolta dal dolore. Sentimenti a cui anche il Comune di Ardea ha voluto dar voce proclamando il lutto cittadino. Un gesto simbolico, ma forte, di vicinanza alla famiglia ratificato poco fa dal Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, e dall’Amministrazione Comunale tutta. Domani pertanto, sabato 13 aprile 2024, in città sarà lutto cittadino proprio in occasione dei funerali della piccola Regina Pietra, la bambina di Ardea che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto il 28 marzo scorso in via Pontina Vecchia.

Bandiere a mezz’asta ad Ardea e minuto di silenzio in città

In particolare, alle ore 11.30 – in concomitanza con l’inizio della celebrazione delle esequie che avranno luogo a Pomezia – la cittadinanza tutta è invitata a osservare un minuto di silenzio. Inoltre, è stata disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta o listate a lutto in tutti gli edifici pubblici del territorio.

Dichiara il Sindaco Cremonini:

«Ancora scossi dalla tragedia dei giorni scorsi abbiamo voluto interpretare i sentimenti di tutta la Città di Ardea proclamando il lutto cittadino, manifestando nuovamente vicinanza e cordoglio ai familiari e a tutti coloro che conoscevano la piccola Regina Pietra».

Domani i funerali

Come annunciato ieri la camera ardente ci sarà la domattina dalle 8:30 alle 10 presso l’Obitorio del Policlinico Tor Vergata: la bimba verrà messa nei locali di via Oxford 51. Dopodiché la salma della bambina sarà portata a Pomezia. Il funerale infatti si svolgerà presso la Chiesa di San Bonifacio a via Singen 99, nel Comune di Pomezia. Qui tutte le persone interessate, potranno venire a portare l’ultimo salute alla piccola vittima della strada. La funzione religiosa, come detto, si svolgerà a partire la mattina dalle 11:30 presso la stessa parrocchia.