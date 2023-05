Incidente mortale ad Ardea, terribile scontro auto-scooter: la vittima è Andrea D’Ascenzi, aveva 48 anni

Il terribile incidente stradale è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno all’una, in via Severiana, all’altezza dell’incrocio con via delle Mimose, nel territorio comunale di Ardea. Ed è proprio qui che lo scooter si è scontrato, per cause ancora tutte da accertare, con la vettura. Quello che è certo, purtroppo, è che l’impatto è stato violento e fatale e non ha lasciato scampo all’uomo romano di 48 anni, che viaggiava in sella allo scooter.

Le indagini

Ora spetterà ai Carabinieri della stazione di Ardea, intervenuti sul posto, fare chiarezza. E capire cosa sia successo per ricostruire l’esatta dinamica: scarsa visibilità? forte velocità? Domande alle quali saranno i militari, che hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente, a dare delle risposte. La salma di Andrea D’Ascenzi è stata portata al policlinico di Tor Vergata, mentre gli occupanti della vettura, un 25enne e due uomini di nazionalità pakistana, non hanno riportato ferite gravi e sono stati portati in ospedale, al Sant’Anna di Pomezia, per tutte le cure del caso.

Un incidente mortale pochi giorni fa sulla Pontina

Continua la scia di sangue e quasi all’ordine del giorno, purtroppo, si registrano incidenti mortali. Mercoledì pomeriggio una donna sulla SS 148 ha perso la vita a seguito di un violento urto tra due auto, una Fiat Idea e un’Audi Rs Q8. L’incidente è avvenuto al chilometro 90, nel tratto di pertinenza del comune di Sabaudia, in provincia di Latina, tra la Migliara 51 e la strada Gian Filippo. A scontrarsi, per cause da accertare, due vetture che viaggiavano in direzione sud: l’urto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a una donna di 60 anni che aveva da poco lasciato il posto di lavoro e stava tornando a casa.