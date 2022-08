Perde la fede della moglie morta: l’appello per aiutarlo a ritrovarla

Un amore grandissimo, interrotto bruscamente tre anni fa a causa di un brutto male di Laura (nome di fantasia, ndr), mentre era nel fiore degli anni.

Ma lui, Luca (nome di fantasia, ndr), ha continuato ad amarla, tenendo al dito quella fede con cui il 18 agosto del 1991 le aveva giurato di esserle “fedele sempre”.

La perdita dell’anello

Lido dei Pini, tra Anzio e Ardea, ha perso la fede nuziale. Ma il 6 agosto, a pochi giorni di distanza dal giorno del loro anniversario di matrimonio, Luca, mentre era sulla spiaggia della Cooperativa Stella Marina, a, ha perso la fede nuziale.

A renderlo noto è la cognata di Luca, Cinzia.

“So che è una richiesta veramente difficile, ma ci provo lo stesso. Nel tratto di mare davanti alla prima uscita dei villini di Stella Marina, per intenderci dove c’è la bella villa stile messicano, mio cognato ha perso la fede. Dentro c’era incisa la data 18/08/1991”.

“Mia cognata – spiega Cinzia – è venuta a mancare 3 anni fa, ancora nel fiore degli anni, per un brutto male. Purtroppo la fede si è sfilata e in un attimo è sparita. Se per miracolo riaffiorasse e si ritrovasse, è superfluo dire che per il valore affettivo, ci sarebbe una lauta ricompensa. Ringrazio chi ha speso almeno un minuto per leggere il mio appello. Sempre con la speranza che, chissà, forse potrebbe esserci un lieto fine…”