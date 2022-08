Ardea, si barrica nel chiosco (abusivo) con una tanica: ‘Se mi mandate via faccio saltare tutto’

Momenti di panico questa mattina ad Ardea, nella frazione di Tor San Lorenzo. Un uomo, titolare di un chiosco bar, rivelatosi totalmente abusivo, alla vista dell’arrivo della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale ha dato in escandescenze, minacciando di far saltare tutto.

Il sequestro

Tutto è iniziato questa mattina poco dopo le 7:30. Gli uomini della Capitaneria di Porto si sono recati nel chiosco per mettere i sigilli, visto che lo stesso, dopo alcuni accertamenti, è risultato essere senza autorizzazioni. Dai controlli precedentemente effettuati, infatti, risulterebbe che il chiosco, che si trova sulla spiaggia, sia stato costruito in violazione delle leggi urbanistiche.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, che dovevano procedere con il sequestro dei lettini, degli ombrelloni e di tutto il materiale concernente l’attività balneare del chiosco, completamente priva di autorizzazione.

Rinchiuso per ore dentro al chiosco

Ma l’uomo, appena ha capito che sarebbe stato sequestrato tutto, ha afferrato un contenitore e una scatola di petardi e si è chiuso all’interno del chiosco. Poi ha iniziato a dire che la tanica che aveva in mano conteneva benzina. “Adesso faccio saltare tutto, do fuoco a tutto quanto, se sequestrate la struttura“, ha minacciato.

Gli agenti hanno provato a convincerlo ad uscire, senza riuscirci per diverse ore. Malgrado il caldo rovente, l’uomo è rimasto all’interno fino alle 12:30. La trattativa è stata incessante. Polizia Locale e Guardia Costiera hanno tentato in tutti i modi di convincerlo a desistere dai suoi intenti e a uscire dal locale, ma l’uomo, caparbiamente, continuava a esporre le sue ragioni.

L’intervento risolutivo

Sul posto sono quindi intervenuti sia l’avvocato che la figlia dell’uomo, che hanno mediato. Ma, nonostante questo, l’uomo non ha voluto aprire la porta. Ci hanno dovuto pensare i vigili del fuoco, chiamati nel frattempo. L’uomo, disidratato dal caldo dopo tutte quelle ore passate rinchiuso nel chiosco, è stato soccorso dai sanitari del 118 e, dopo essere stato visitato da un medico sul posto, portato in ospedale per le cure del caso.

Si è scoperto che la tanica di benzina era in realtà vuota, mentre i petardi c’erano veramente.

La denuncia

L’uomo verrà denunciato per i reati relativi alla costruzione abusiva del chiosco e occupazione abusiva del demanio. Verrà inoltre sanzionato per l’attività commerciale illecita. Per quanto riguarda l’episodio di oggi, saranno le forze dell’ordine intervenute a valutare se procedere per resistenza a pubblico ufficiale, visto lo stato emotivo dell’uomo.

(Foto Walter Giustini)