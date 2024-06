Pomezia e Ardea si ‘coccolano’ Valerio Mazzoli: il 14enne è il nuovo campione italiano di Judo

Giovani promesse dello sport, l’ascesa di Valerio Mazzoli. Da Pomezia e Ardea – in provincia di Roma – alla conquista dei campionati italiani di Judo. Appena 14 anni ma una carriera che sembra già più che promettente: dopo essere approdato alle fasi finali nazionali, l’atleta della Sport Dream and Power di Ardea ha conquistato la medaglia d’oro.

Vive a Torvaianica, Pomezia, ma è cresciuto sportivamente nella palestra Sport Dream and Power a Marina di Ardea di cui è uno degli atleti di punta, nonché indiscutibilmente vanto ed orgoglio a maggior ragione alla luce del prestigioso titolo conquistato. Nei giorni scorsi ha partecipato ai campionati italiani di Judo, trionfando nella categoria riservata agli under 15: Mazzoli ha superato sul tappeto la concorrenza di altri undici giovani judoka provenienti da tutta Italia. Alla fine però nessuno è riuscito a tenergli testa.

Valerio Mazzoli: chi è il 14enne che ha vinto l’oro a Jesolo

La fase finale del torneo si è svolta a Jesolo, in Veneto, nell’ultimo weekend. Valerio Mazzoli era arrivato all’importante manifestazione presentandosi quale testa di serie del torneo, occupando il primo posto nel ranking di categoria (esordienti nazionali B). La kermesse, regolamento alla mano, prevedeva la partecipazione dei migliori 12 atleti al livello nazionale.

Mazzoli, categoria -73kg, ha preso parte a tre incontri: nel primo match ha battuto per ippon (in gergo tecnico mettere k.o., fuori combattimento, ndr) lo sfidante campano Cristian Savarese; a seguire, l’atleta di Pomezia ha avuto la meglio del piemontese Leonardo Lospennato mentre nell’ultima gara disputata ha battuto il campione sardo Salvatore Carta.

L’identikit del baby campione

Valerio come detto ha solo 14 anni. Classe 2010, vive a Torvaianica, zona costiera del Comune di Pomezia in provincia di Roma. Il prossimo anno frequenterà il liceo scientifico sportivo di Pomezia, al quale è riuscito ad accedere sia per meriti ovviamente sportivi che per in virtù della media di voti. Nel Judo si è formato ed è cresciuto sportivamente nell’Associazione di Ardea fino a diventare una promessa di questa specialità. E a Jesolo, tre giorni fa, ha fatto capire di che pasta è fatto.

Un’eccellenza del territorio: la Sport Dream and Power di Ardea si coccola il suo campione

Grande, grandissima soddisfazione per la palestra di Ardea finita così sul tetto d’Italia. Si tratta di un’attività molto attiva sul fronte dello sport ma anche del sociale, che soltanto poco tempo fa era riuscita a portare sotto la Rocca niente meno che Maria Centracchio, campionessa italiana nonché bronzo alle Olimpiadi di Tokio. Gioia chiaramente anche per il maestro di Valerio Mazzoli, Stefano Di Puccio, orgoglioso del risultato ottenuto dal suo atleta.

Raggiunti al telefono dalla nostra Redazione i responsabili della Sport Dream and Power di Ardea hanno così commentato la vittoria a Jesolo: