Ardea, il consigliere comunale Montesi e i colleghi di Fdi dicono no al termovalorizzatore di Santa Palomba

Durante il consiglio comunale di Roma convocato in seduta straordinaria all’Eur presso il IX municipio dell’altro ieri fortemente richiesto dai consiglieri di Fdi di Ardea e comuni vicini, il consigliere comunale di Ardea Maurice Montesi, delegato alla sicurezza del territorio, ha chiaramente espresso il punto di vista del gruppo consiliare di maggioranza di Fratelli d’Italia di Ardea.

Totalmente contrario, come anche l’onorevole Fabio Rampelli presente al consiglio comunale, alla realizzazione del termovalorizzatore di Roma nella zona di via Ardeatina via Cancelliera al confine con Ardea, Albano e Pomezia. “Non possiamo tollerare che migliaia di tonnellate di rifiuti romani invadano il nostro territorio già rovinato da oltre 40 anni di presenza della discarica di via Ardeatina e via Roncigliano. Per questo ci opporremo con tutti i mezzi politici e amministrativi a disposizione. Abbiamo in questa azione di protesta il sostegno del nostro candidato ideale come presidente della regione Lazio Fabio Rampelli, che si è detto contrario anche lui alla realizzazione di questa struttura che andrebbe a inquinare ulteriormente un territorio già vessato da varie problematiche ambientali. Si dovrebbe puntare piuttosto sull’incremento della raccolta differenziata in maniera più dettagliata in tutti i quartieri romani. Continueremo a batterci affinché i cittadini non vedano realizzato quest’altro scempio ambientale, sul territorio dell’agro romano che ha già innumerevoli problemi riguardo all’ambiente e all’inquinamento del territorio per via della famigerata discarica di via Ardeatina – Roncigliano”.

Molti i cittadini dei 3 Comuni di Ardea, Albano e Pomezia e varie associazioni presenti al consiglio municipale straordinario a cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri non ha preso parte, mentre l’assessore all’ambiente e agricoltura e ciclo rifiuti Sabrina Alfonsi era collegata in streaming.

