Affluenza ballottaggio Velletri 2023: risultati in diretta, exit poll, chi sarà il nuovo Sindaco?

Elezioni Velletri, nessuna vittoria al primo turno e verdetto rimandato al ballottaggio. Si vota oggi e domani nel Comune dei Castelli Romani per capire chi, tra Ascanio Cascella e Orlando Pocci (Sindaco uscente), diventerà Primo Cittadino. Si riparte dalla vittoria del candidato del centrodestra che, seppur staccando l’avversario di circa 3.000 voti al primo turno, non è riuscito a raggiungere la fatidica soglia del 50%+1 delle preferenze. Adesso dunque sarà un testa a testa: Pocci riuscirà a ribaltare il risultato o sarà Cascella ad aggiudicarsi anche il secondo turno di queste Amministrative?

Ballottaggio Velletri 2023, fino a quando si vota, orari

Ricordiamo che si può votare dalle 7.00 di oggi, domenica 28 maggio 2023 (c’è tempo fino alle ore 23.00), e, sempre dalle 7.00, domani, lunedì 29 maggio 2023, fino alle ore 15.00. Dopodiché inizierà lo scrutinio che, solitamente, si svolge in maniera più rapida rispetto a quello del primo turno. A quel punto avremo il verdetto ufficiale e capiremo chi sarà il nuovo Sindaco di Velletri.

Comunali Velletri 2023, i dati sull’affluenza al ballottaggio

Il Comune dei castelli romani è uno dei 47 Enti locali della Regione Lazio che sono andati al voto per rinnovare il Consiglio Comunale. Si riparte dal primo turno in cui il candidato del centrodestra ha ottenuto il 44% delle preferenze, contro il 32% di quello del centrosinistra. Nelle giornate del 14 e 15 maggio ha votato il 60.99% degli aventi diritto al voto. Vediamo ora l’affluenza in questo turno di ballottaggio.

Affluenza ballottaggio Velletri domenica 28 maggio 2023, ore 12.00: vota il 12,99%

Alle ore 12.00 ha votato a Velletri il 12,99% degli aventi diritto quando sono state scrutinate tutte e 42 le sezioni. Al primo turno dello scorso 14-15 maggio, alle 12.00 della domenica aveva votato il 14,82%. Numeri dunque in leggera flessione rispetto a quindici giorni fa (da vedere poi chiaramente il dato finale di domani).

Affluenza ballottaggio Velletri domenica 28 maggio 2023, ore 19.00

In aggiornamento

Affluenza ballottaggio Velletri domenica 28 maggio 2023, ore 23.00

In aggiornamento

Affluenza definitiva ballottaggio Velletri lunedì 29 maggio 2023, i dati

In aggiornamento

Elezioni Velletri 2023, i risultati del primo turno

Questi erano stati i risultati del primo turno: in testa come visto il centrodestra con Ascanio Cascella, seguito da Orlando Pocci del centrosinistra. Terzo Romano Favetta, quindi Fausto Servadio, Clorinda Ricci e a chiudere Roberto Romagnoli.

Ascanio Cascella: 44,37%

Difendere Velletri: 11,71%

Forza Italia: 5,82%

Fratelli D’Italia: 19,21%

Lega: 9,34%

Orlando Pocci: 32,92%

PD: 16,10%

Viviamo Velletri: 3,50%

Noi Domani: 5,94%

Verdi e Sinistra – Velletri beni comuni: 3,57%

Movimento 5 Stelle: 1,92%

Energia per Velletri: 3,43%

Romano Favetta: 12,85%

Buona Velletri a tutti: 9,00%

Movimento Popolare Velletri: 2,13%

Fausto Servadio: 8,2%

Insieme per Velletri: 3,67%

Italia Viva e Azione: 3,18%

Clorinda Ricci: 1,05%

Forza del Popolo: 0,92%

Roberto Romagnoli: 0,60%