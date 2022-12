Ariccia da amare, Natale 2022 ai Castelli Romani: eventi e programma completo

Ariccia si prepara a vivere al meglio il periodo natalizio e i primi mesi del nuovo anno con la versione invernale della kermesse “Ariccia da Amare” con un ricco cartellone di eventi. Si parte domani, 8 dicembre, con le celebrazioni per la festa della Madonna di Galloro per terminare domenica 5 febbraio con una cena al buio nella splendida cornice di Palazzo Chigi. Anche quest’inverno quindi, la Città si animerà con appuntamenti culturali, musicali, teatrali, sociali in grado di regalare ai cittadini e agli ospiti momenti di svago e divertimento.

Numerose le associazioni coinvolte nel programma che hanno permesso all’Amministrazione Comunale presentare un programma denso e variegato per grand e piccoli. “Esprimo grande soddisfazione – ha commentato il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli – per il calendario degli eventi di “Ariccia da Amare – Winter is coming” che prende il via domani con uno degli appuntamenti, la festa della Madonna di Galloro, che segnano l’inizio del magico periodo natalizio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questo cartellone di eventi e a quanti, nel corso dei prossimi mesi, realizzeranno i singoli appuntamenti. Un ringraziamento particolare va alle consigliere delegate Anita Luciano e Irene Falcone, che hanno speso tempo ed energie per portare a casa un programma ricco e che riuscirà, ne sono certo, ad accontentare tutti”.

Hanno contribuito alla realizzazione del cartellone “Ariccia da Amare – Winter is coming”: Confraternita della Madonna di Galloro; Amici per Caso Aps; Archeoclub Aricino-Nemorense Aps; Il flauto magico A.C.; Barbara Regina e gli studenti dell’Istituto Volterra; Turist’Arte Aps; Arteidea Eventi e Servizi; Accademia Musicale Ariccina; Istituto Superiore di Danza e Cultura; La Terzina; Insane Team ASD Ariccia; Start Aps.

CELEBRAZIONI CENTRO STORICO e SANTUARIO MADONNA DI GALLORO

giovedì 8 dicembre ore 9:30 – 18:30

FESTA DELLA MADONNA DI GALLORO

Confraternita della Madonna di Galloro

ANIMAZIONE CENTRO STORICO

giovedì 8 dicembre ore 15:30

BABBO NATALE ASPETTA I BAMBINI

per la consegna delle letterine

Amici per Caso Aps

INFO: 3389211293

ovidio.bianchi61@gmail.com

CULTURA PALAZZO CHIGI

sabato 10 dicembre ore 16

ALLA CORTE DELA CARDINALE FLAVIO CHIGI

Visita didattica alle Sale del Cardinale

Archeoclub Aricino-Nemorense Aps

INFO: 3883636502 anche whatsapp

vincentimariacristina@virgilio.it

CULTURA CENTRO STORICO

domenica 11 dicembre ore 16

L’ARICIA ROMANA, L’ARICCIA DEL BERNINI

E LE TESTIMONIANZE DEL GRAN TOUR

Escursione guidata nel Centro Storico di Ariccia

Archeoclub Aricino-Nemorense Aps

INFO: 3883636502 anche whatsapp

vincentimariacristina@virgilio.it

ANIMAZIONE CENTRO STORICO

domenica 11 dicembre ore 15:30

BABBO NATALE ASPETTA I BAMBINI

per la consegna delle letterine

Amici per Caso Aps

INFO: 3389211293

ovidio.bianchi61@gmail.com

MUSICA PALAZZO CHIGI

domenica 11 dicembre ore 18

InCANTO DI NATALE – QUANNO NASCETTE NINNO

canti e musiche dalla tradizione pastorale popolare natalizia

con MeRitmiRì meridione ritmi e riti & I Passi della Tradizione

ESPOSIZIONE DI LIUTERIA TRADIZIONALE

Il Flauto magico A.C.

INFO: 3472115606

flautomagicocultura@gmail.com

MUSICA E ANIMAZIONE ANTICO CAFFÈ

Mercoledì 14 dicembre ore 16

3,2,1 È NATALE! IL PERFETTO POMERIGGIO NATALIZIO

a cura di Barbara Regina e degli studenti dell’Istituto V. Volterra

INFO: 069333458

a.caffe@alice.it

INSTALLAZIONE PIAZZA SAN NICOLA

domenica 18 dicembre ore 10:00

L’AMORE CHE SCALDA: L’ALBERO DI SCARPETTE ROSSE

installazione dell’Albero di Natale e del Presepe

Turist’Arte Aps

INFO: 3713506037

CULTURA PARCO CHIGI

domenica 18 dicembre ore 15

NEL PARCO PIÙ BELLO DELMONDO

Escursione guidata nel Parco Chigi

Archeoclub Aricino-Nemorense Aps

INFO: 3883636502 anche whatsapp

vincentimariacristina@virgilio.it

MUSICA CENTRO STORICO

domenica 18 dicembre ore 16

PASSEGGIATA MUSICALE: PASTORI NEL BORGO

con MeRitmiRì meridione ritmi e riti & I Passi della Tradizione

Il Flauto magico A.C.

INFO: 3472115606

flautomagicocultura@gmail.com

ANIMAZIONE CENTRO STORICO E PERIFERIA

domenica 18 dicembre dalle ore 9:30 fino alle ore 17:30

BABBO NATALE IN GIRO PER ARICCIA

Amici per Caso Aps

INFO: 3389211293

ovidio.bianchi61@gmail.com

TEATRO TEATRO BERNINI

domenica 18 dicembre ore 18

BERNINI SOIRÉE

Varietà con gli Allievi del Centro di Formazione e Ricerca Teatrale “Accademia Bernini” di Ariccia

Arteidea Eventi e Servizi

INFO: 3283338669 anche whatsapp

preno@arteideaeventieservizi.it

MUSICA PALAZZO CHIGI

domenica 18 dicembre ore 18:30

CONCERTO DI NATALE

Accademia Musicale Ariccina

INFO: 3384835249

ANIMAZIONE PIAZZA DI CORTE

venerdì 23 dicembre ore 15:30

BABBO NATALE REGALA DOLCI A TUTTI I BAMBINI

Amici per Caso Aps

INFO: 3389211293

ovidio.bianchi61@gmail.com

TRADIZIONI GIARDINI DELL’ORATORIO

lunedì 26 dicembre ore 18

venerdì 6 gennaio ore 18

PRESEPE VIVENTE

la Comunità si fa Presepe

Amici per Caso Aps

INFO: 3389211293

ovidio.bianchi61@gmail.com

INTRATTENIMENTO PALAZZO CHIGI

lunedì 26 dicembre ore 16 – ore 17:30 – ore 18:30

martedì 27 dicembre ore 16 – ore 17:30 – ore 18:30

…CHI HA RAPITO BABBO NATALE?

Racconti, Storie, Animazioni nel Palazzo di Babbo Natale

Comune di Ariccia – Arteidea Eventi e Servizi

INFO: 3891641721 – 3283338669 anche whatsapp

preno@arteideaeventieservizi.it

DANZA PALAZZO CHIGI

venerdì 30 dicembre ore 18

È NATALE…BALLIAMO!!!

Spettacolo di danze dal valzer all’hip hop con coinvolgimento del pubblico.

Istituto Superiore di Danza e Cultura

INFO: 3478783939 anche whatsapp

susannadanze800@gmail.com

MUSICA PALAZZO CHIGI

mercoledì 4 gennaio ore 18

NANDO CITARELLA in

LA CANTATA DELL’EPIFANIA

e con G. Aiello, C. Casarico, N. Russo, S. Rotunno, C. Cossu, M. Bassano

Equinox & Cymbalus Ensemble

Arteidea Eventi e Servizi – La Paranza

INFO: 3283338669 anche whatsapp

preno@arteideaeventieservizi.it

ANIMAZIONE PIAZZA DI CORTE

giovedì 5 gennaio ore 15:30

VIVA VIVA LA BEFANA RICCIAROLA

saluto della Befana e consegna di un dolce dono

Amici per Caso Aps

INFO: 3389211293

ovidio.bianchi61@gmail.com

MUSICA PALAZZO CHIGI

venerdì 6 gennaio ore 18

FRANCESCO CHE SARÀ SANTO

Il frate che inventò il presepe

con la Filarmonica Ugolini

relatori R. Caputo, A. Onorati, M. Alberti

La Terzina

INFO: 06 9384157 – 3476791345 anche whatsapp

latiterraneo@gmail.com

TRADIZIONI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

venerdì 6 gennaio ore 19:00

LA DISCESA DELLA BEFANA

DAL CAMPANILE DI SAN NICOLA

Arteidea Eventi e Servizi – Insane Team ASD Ariccia

CULTURA PARCO CHIGI

domenica 8 gennaio ore 10

NEL PARCO PIÙ BELLO DEL MONDO

Escursione guidata nel Parco Chigi

Archeoclub Aricino-Nemorense Aps

vincentimariacristina@virgilio.it

Tel. 3883636502 anche whatsapp

MUSICA TEATRO BERNINI

domenica 15 gennaio ore 18

MAURO INGAFÙ in

PROJECT DE GREGORI & CO.

e con C. Picca, S. Cosacchi, M. Rossi

Arteidea Eventi e Servizi

preno@arteideaeventieservizi.it

tel. 3283338669 anche whatsapp

CULTURA TEATRO BERNINI

domenica 22 gennaio ore 18

DAL MUNDUS CERERIS DEI ROMANI AL SAMHAIN DEI CELTI

conferenza spettacolo a cura di Adelaide Sicuro e Giordano Bonini

Arteidea Eventi e Servizi

preno@arteideaeventieservizi.it

tel. 3283338669 anche whatsapp

TEATRO PALAZZO CHIGI

sabato 28 gennaio ore 18 – ore 20

domenica 29 gennaio ore 18 – ore 20

VITA DA PRINCIPI

Viaggio nel tempo in compagnia dei fantasmi della famiglia Chigi

Arteidea Eventi e Servizi

preno@arteideaeventieservizi.it

tel. 3283338669 anche whatsapp

CULTURA BIBLIOTECA – PALAZZO CHIGI

da giovedì 2 a sabato 4 febbraio dalle ore 10 alle ore 19

FESTIVAL DEL TATTILISMO

Tre giorni di festival in cui verranno offerti laboratori per bambini e workshops per adulti sui

temi del tattilismo.

Start Aps

INFO: 06 9332010

associazione.start@gmail.com

ESPERIENZA SENSORIALE PALAZZO CHIGI

domenica 5 febbraio ore 20

CENA AL BUIO

Start Aps

INFO: 06 9332010

associazione.start@gmail.com